« Le nouvel épisode de Libre est enfin disponible – à ne pas manquer ! »

Constamment en quête d’exploration et de découvertes, Bernard Tapie, l’incarnation même de l’entrepreneur aux mille facettes, nous ouvre les portes de son univers à travers une fascinante suite de quatre épisodes de « 13h15 le dimanche ». L’on se laisse happer par la richesse de l’histoire de cet homme, marqué tout autant par des sommets de succès fulgurants que par des abysses de descentes aux enfers, toutes plus déchirantes les unes que les autres.

Bernard Tapie, un portrait en quatre épisodes

Le magazine « 13h15 le dimanche » propose un portrait de Bernard Tapie en quatre épisodes, réalisé par Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre et narré par Pierre Arditi. La mini-série « Tapie » est sortie sur Netflix en septembre 2021. Bernard Tapie était un personnage hors normes, avec une vie tumultueuse faite de succès, de richesse, de dégringolades et de condamnations, jusqu’à la prison. Durant sa détention, il a beaucoup écrit et c’est à travers ses textes que « 13h15 » raconte son histoire.

Les derniers combats

Suite à des démêlés avec la justice, Bernard Tapie est interdit d’être candidat à une élection et n’a plus le droit de faire des affaires ni de poursuivre ses activités dans le sport. Mais il va rebondir une fois de plus, car il lui reste des batailles essentielles à mener, notamment celle contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Il lutte durant des années contre la maladie avant de s’éteindre le 3 octobre 2021.

Un personnage controversé

Bernard Tapie a suscité autant l’admiration que l’exaspération durant sa vie. Homme d’affaires, homme politique, mais également acteur et chanteur, il a souvent défrayé la chronique avec ses scandales financiers. En 1997, il est condamné à huit mois de prison pour corruption dans l’affaire VA-OM. Mais il parvient à rebondir avec l’affaire Adidas, qui lui permet de toucher des millions d’euros en indemnités. Sa personnalité controversée a également été mise en avant dans la mini-série « Tapie ».

