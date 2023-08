« Le nouveau film choc de Justine Triet : Anatomie d’une chute »

Tous les jours durant la période estivale, le département culture de franceinfo prend plaisir à vous présenter des découvertes de qualité. Ce mercredi 23 août, découvrez « Anatomie d’une chute », le dernier long-métrage de la talentueuse cinéaste française, ayant reçu la prestigieuse récompense qu’est la Palme d’or lors de la dernière édition du Festival de Cannes.

Anatomie d’une chute : un film sur un fait divers et ses secrets de couple

Le film Anatomie d’une chute de Justine Triet raconte l’enquête, le procès et la vie d’un couple suite à la mort du mari. Sandra, une autrice à succès, est accusée de meurtre suite à la découverte du corps de son mari Samuel baignant dans une flaque de sang sur la neige devant leur maison de montagne.

Un film minutieux et documenté

Le film suit minutieusement l’enquête et le procès de Sandra, ainsi que la dynamique judiciaire avant, pendant et après le procès. Justine Triet a voulu éviter le style américain et les travers du thriller pour faire un film presque documentaire, avec un rythme lent et des coupes plus lentes demandées au monteur.

Une mise en scène brillante

Le film, co-écrit avec Arthur Harari, ausculte les hauts et les bas du couple, avec la femme en moteur, et interroge la question de l’égalité et de la parité dans le couple. La mise en scène est brillante, avec mille idées à la minute, un jeu sur les langues, les sons et la musique. Le film est porté par des acteurs impeccables, notamment Sandra Hüller dans le rôle principal.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA