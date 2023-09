Le mystère de la rue Droite du Vieux-Nice enfin résolu !

La rue Droite est un lieu de passage incontournable pour les touristes qui visitent la ville de Nice. Si vous avez déjà marché dans les rues animées du Vieux-Nice, vous avez certainement emprunté cette voie pavée. Elle est l’une des plus anciennes de la ville, témoignant de l’histoire riche et fascinante de cette région de France.

Mais avez-vous déjà pensé à l’origine de son nom ? La rue Droite est en fait ainsi nommée en raison de son tracé rectiligne – une caractéristique rare dans les rues étroites et sinueuses du quartier historique. Elle est une véritable ligne droite qui relie la mer Méditerranée à la colline du château, offrant des vues imprenables sur les bâtiments colorés qui bordent ses trottoirs.

En déambulant le long de la rue Droite, vous découvrirez une multitude de petits commerces, de restaurants traditionnels et de boulangeries artisanales où l’on peut déguster les spécialités niçoises, à l’image des socca ou de la pissaladière. Cette rue pittoresque est le reflet de l’authenticité de la ville de Nice et participe pleinement à son charme. C’est un lieu idéal pour flâner, apprécier les odeurs et les sons de la ville, et découvrir l’histoire riche et fascinante de cette région de la France.

La signification de la rue Droite à Nice

La rue Droite, située dans le Vieux-Nice, a une signification historique. Elle reliait autrefois le port de Nice à la place Garibaldi et permettait aux commerçants de transporter marchandises et denrées. Cette rue était bordée par de nombreux immeubles bourgeois et occupée par des notables.

Un lien direct entre le port et la place Garibaldi

La rue Droite constituait un lien direct entre le port de Nice – qui se trouvait à l’époque devant les Ponchettes sur la promenade des Anglais – et la rue Pairolière débouchant sur la place Garibaldi. Elle est ainsi baptisée « Droite » en référence à la droite qui relie ces deux lieux.

Une rue toujours animée

Aujourd’hui, la rue Droite est une rue très fréquentée par les touristes et les artistes. Elle est notamment décorée de parapluies colorés au-dessus du restaurant Indian Lounge.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA