Le monde du tennis bouleversé en 2023 : la nouvelle génération de joueurs français monte en puissance !

L’épopée des Bleus dans cette saison se conclut le samedi, couronnée par les triomphes d’Ugo Humbert et Adrian Mannarino, qui se sont respectivement illustrés à Metz et à Sofia (Bulgarie), offrant ainsi un tableau final nuancé.

La saison ATP française : une performance mitigée

Le crépuscule de la saison ATP a donné lieu au Masters de Turin, rassemblant les huit meilleurs joueurs masculins de l’année du 12 au 19 novembre. Cependant, aucun représentant français n’a été présent, une récurrence depuis la participation de Gaël Monfils en 2016. Au même moment, le Masters de Cancun a dévoilé ses résultats chez les femmes, aussi sans la présence d’une compétitrice française.

Malgré la tenue du Masters Next Gen (ne rapportant aucun point ATP) du 28 novembre au 2 décembre et de quelques tournois secondaires, il est opportun de faire le bilan de la saison des joueurs français. Un bilan marqué par d’amples améliorations chez les hommes par rapport à 2022, mais qui reste néanmoins terni par des performances décevantes en Grand Chelem et par l’absence d’un véritable leader, tant chez les femmes que chez les hommes.

Performance française en Grand Chelem : un bilan décevant

Caroline Garcia est la seule joueuse française à avoir atteint la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem en 2023. Depuis l’ère Open (1968), seule l’année 2021 a connu un bilan plus médiocre. Caroline Garcia, qui avait commencé l’année 2023 en tant que numéro 4 mondiale, avait pourtant généré de nombreux espoirs après une fin d’année 2022 marquée par d’excellents résultats.

Seule Caroline Garcia a participé aux quatre tournois en tant que tête de série. Cependant, cette performance reste décevante, notamment pour Garcia qui était attendue en tant que numéro 4 mondiale. La faible représentation française chez les hommes dans les tournois majeurs est également préoccupante.

Jeunes talents et rebond chez les hommes

Ugo Humbert, 25 ans, s’est démarqué comme le meilleur joueur français masculin de cette année 2023, terminant sa saison sur une victoire à Metz. Adrian Mannarino, 35 ans, qui a remporté trois titres depuis juillet, n’a pas démérité non plus. Le cru 2023 a également été marqué par l’émergence de deux jeunes talents, Arthur Fils et Luca Van Assche, âgés de 19 ans chacun, qui ont particulièrement impressionné cette saison.

Grâce à ces performances, 47% des points ATP des joueurs français en 2023 ont été récoltés par des joueurs de 25 ans ou moins.

Un succès en demi-teinte pour Caroline Garcia

Après une demi-finale à l’US Open et un titre au Masters WTA en 2022, Caroline Garcia était très attendue en 2023. Cependant, en dépit de ses attentes, elle n’a pas pu conserver sa dynamique de fin de saison et a progressivement dégringolé au classement mondial, passant du 4e au 20e rang mondial au cours de l’année 2023, avec deux finales perdues (Lyon et Monterrey) et aucun titre à déplorer.

Derrière Garcia, Varvara Gracheva, 23 ans, se distingue comme la deuxième meilleure joueuse française de l’année. Pour autant, 2023 ne restera pas dans les annales comme une année mémorable pour le tennis féminin français.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA