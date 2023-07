Le maire de Pléneuf inspire les enfants à Paris : Vocations enflammées !

Le maire de la magnifique commune de Pléneuf-Val-André, guidé par une irrésistible envie de partage et de découverte, a accompagné avec bienveillance et enthousiasme les membres prometteurs du conseil municipal des jeunes lors d’une inoubliable excursion dans la capitale française, Paris. Cette expérience unique et enrichissante s’est avérée être un véritable voyage initiatique pour ces jeunes citoyens en herbe. Cette journée marquante, tant pour les enfants que pour le maire lui-même, s’est déroulée sous le signe de l’apprentissage, de l’échange intergénérationnel et de montées d’adrénaline à chaque coin de rue. Les yeux pétillants d’émerveillement, les cœurs battants de joie et les sourires radieux ont été les témoins de ce moment hors du temps qui restera gravé dans les mémoires. Libérés des contraintes du quotidien, ces jeunes ambassadeurs, porteurs d’espoir et de créativité, ont pu explorer les trésors que recèle la Ville Lumière et s’en imprégner avec curiosité et enthousiasme. Des monuments emblématiques, tels que la majestueuse Tour Eiffel, la somptueuse cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre architectural, sans oublier le fameux musée du Louvre, sont venus apporter une dimension culturelle et historique à cette escapade exceptionnelle. Au-delà de la simple visite touristique, cette journée constitue un véritable tournant dans la relation entre le maire et les jeunes, marquant le début d’une collaboration fructueuse et prometteuse. Les premières graines d’une complicité foncière et d’une confiance mutuelle ont été semées, promettant ainsi des projets futurs encore plus audacieux et extraordinaires. Grâce à cette expérience, le maire a démontré son engagement indéfectible envers la jeunesse et son souhait ardent de les accompagner dans leur chemin vers l’épanouissement, le développement de leurs compétences et l’expression de leur voix. Cette journée de découverte à Paris a été le point de départ d’une nouvelle tradition, inévitablement destinée à se renouveler dans les années à venir, afin que chaque génération de jeunes Pléneuvois puisse connaître et expérimenter cette aventure incroyable et inspirante. Les enfants du conseil municipal des jeunes peuvent être fiers d’avoir participé à cet événement historique, qui restera à jamais gravé dans les annales municipales comme la première étape d’un long voyage vers la construction d’une communauté solidaire, créative et tournée vers l’avenir.

Les jeunes élus de Pléneuf-Val-André en visite à Paris

Les jeunes élus du conseil municipal junior de Pléneuf-Val-André ont récemment eu l’occasion de découvrir Paris aux côtés du maire, Pierre-Alexis Blévin. Cette visite institutionnelle avait pour objectif de leur faire découvrir les coulisses du pouvoir et de susciter potentiellement des vocations. Les jeunes ont ainsi pu visiter l’Assemblée nationale, le Sénat et le Panthéon, dans une journée riche en découvertes.

Une journée chargée à la découverte des institutions de la Ve République

Cette visite à Paris a permis aux jeunes élus de Pléneuf-Val-André de découvrir les institutions de la Ve République. Ils ont ainsi visité l’Assemblée nationale, le Sénat et le Panthéon. Pour certains d’entre eux, il s’agissait d’une première expérience dans la capitale, qui leur a offert une aventure riche en découvertes. Leur détermination et leur enthousiasme ont été récompensés par une pause dans un fast food, où ils ont pu se régaler après cette journée bien remplie.

Une fierté pour les jeunes élus de Pléneuf-Val-André

Accompagnés de Chantal Bouloux, député de la 2e circonscription des Côtes-d’Armor, et d’Alain Cadec, sénateur des Côtes-d’Armor, les jeunes élus de Pléneuf-Val-André ont également été reçus au Palais Bourbon et au palais du Luxembourg. Ils ont également eu l’occasion de se rendre au Panthéon, où ils ont pu découvrir les tombes de personnalités historiques telles que Voltaire, Rousseau, Malraux ou encore Pierre & Marie Curie. Pour ces jeunes élus, porter l’écharpe lors de ces visites était une véritable fierté, symbole de leur engagement pour leur ville et leur volonté de contribuer à des projets concrets pour améliorer la qualité de vie à Pléneuf-Val-André.

À l’issue de cette visite, les jeunes élus ont exprimé leur satisfaction d’avoir pu participer à cette réflexion et espèrent voir leurs projets, notamment celui des jardins partagés, aboutir dans un avenir proche. Le maire, Pierre-Alexis Blévin, a souligné l’importance de ce type de découverte institutionnelle pour les jeunes et a annoncé que cette initiative sera désormais reconduite chaque année par le conseil municipal des jeunes.

Cette visite à Paris a donc non seulement permis aux jeunes élus de Pléneuf-Val-André de découvrir les coulisses du pouvoir, mais a également contribué à renforcer leur engagement et leur motivation à agir pour améliorer leur ville.