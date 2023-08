Le Little Festival électrise les plages landaises : Hossegor, Capbreton et Seignosse envoûtées !

Au fil des journées estivales, l’équipe culturelle de franceinfo partage avec vous ses choix les plus enthousiastes. En ce mardi 1er août, l’événement à l’honneur est le Little festival des Landes, dont l’histoire débute modestement autour d’une thématique mêlant musique électro, sports de glisse et art urbain. Ce festival atypique et attachant vaut indéniablement le détour pour tous les amateurs de culture alternative et les curieux à la recherche de belles découvertes.

Little Festival : un événement à taille humaine

Little Festival est un festival qui a vu le jour en 2017 avec pour objectif de promouvoir la musique électro, les sports de glisse et l’art urbain en préservant l’environnement. Le festival a rassemblé 12 000 participants l’année dernière et est organisé sur trois sites à une distance maximale de 10 kilomètres de la plage. Le fondateur du festival, Gaël Reboul, souhaite que l’événement reste à taille humaine et collabore avec Surfrider Foundation pour minimiser son impact environnemental.

Des artistes de renom sur scène

Bien que modeste dans ses moyens, le festival accueille cette année des pointures de la musique électro telles que Étienne de Crécy, qui jouera avec des platines vinyles, Dylan Dylan, Marina Trench et Yuksek. Gaël Reboul, le créateur de Little festival, mentionne qu’Étienne de Crécy a approché l’équipe pour participer à l’événement et raconte que Yuksek ouvrira le festival avec un concert gratuit. Le festival a invité environ 30 artistes, dont la parité est quasiment respectée avec la présence de plusieurs femmes musiciennes.

Une proposition artistique ambitieuse

Little festival a une proposition artistique ambitieuse malgré son budget modeste. Gaël Reboul, qui explique qu’ils ne sont pas en mesure de rivaliser avec d’autres festivals sur le prix des artistes, affirme que leur proposition est unique et que les artistes sont invités à s’y adapter. Le festival s’inscrit dans une démarche de promotion de la culture électro et d’engagement environnemental.

