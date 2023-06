« Le Goût du crime » : le fascinant roman policier d’Emmanuel et Mathias Roux

Dans un ouvrage rédigé par Emmanuel et Mathias Roux et édité chez Actes Sud, les auteurs explorent l’attrait exercé par les affaires criminelles.

Pourquoi sommes-nous si avides d’histoires insolites, de grandes affaires criminelles, et pourquoi les figures du grand banditisme, les grands criminels ou les tueurs en série nous fascinent-ils tant ? C’est à ces interrogations et à bien d’autres encore que les frères Emmanuel et Mathias Roux, tous deux agrégés de philosophie, tentent de répondre. Ils se sont basés sur des affaires récentes telles que Dupont de Ligonnès, Troadec ou la tuerie de Chevaline, mais aussi sur d’autres plus anciennes.

Mathias et Emmanuel Roux observent que les magazines tels que Society, les récits-enquêtes et les True Crimes sont de plus en plus nombreux et rencontrent souvent des succès phénoménaux. Les auteurs nous offrent des idées issues de grands philosophes pour nous aider à comprendre cette fascination, ainsi qu’à mieux saisir le concept de fait-divers. Ils cherchent à déterminer quels types d’événements, avec quelles causes, sont susceptibles de s’inscrire dans cette catégorie et de captiver autant notre attention.

Les faits-divers fascinent aussi les intellectuels et les écrivains, selon les deux auteurs

Cette fascination s’ancre dans notre propre curiosité, ce réflexe qui nous fait regarder un accident de voiture, par exemple. Roland Barthes est souvent cité à ce propos. Marguerite Duras est également mentionnée, lorsqu’elle se rend à Lépanges-sur-Vologne avec un journaliste de Libération devant la maison des Villemin, les parents du petit Grégory. En contemplant la demeure, elle déclare la culpabilité de Christine Villemin, avec la célèbre phrase : « Sublime, forcément sublime Christine V ». Cet épisode illustre comment les faits-divers peuvent nous entraîner dans des dérives.

Les frères Roux soulignent que de nombreuses grandes affaires judiciaires ont été couvertes par des auteurs renommés, tels que Giono pour le procès Dominici ou Kessel au procès Pétain. Parfois, ces intellectuels souhaitent défendre un point de vue ou lutter contre une injustice.

Emmanuel et Mathias Roux étudient tous les aspects de notre fascination pour les criminels, y compris dans ses manifestations extrêmes. Ils se demandent comment et pourquoi certains d’entre eux exercent un tel pouvoir de séduction. Anders Breivik, qui a tué 77 personnes en Norvège en 2011 sans remords, recevrait environ 800 lettres d’amour par mois. Certains criminels vont jusqu’à se marier, comme Fourniret qui rencontre Monique Olivier en prison, laquelle deviendra sa complice. On évoque alors le syndrome de « Bonnie and Clyde ».

Cette attirance pour les criminels porte un nom savant : l’hybristophilie, c’est-à-dire aimer ce qui commet un outrage pour autrui. Cette analyse est éclairante, parfois complexe, mais toujours captivante. Une lecture recommandée pour comprendre notre curiosité.