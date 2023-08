Le geste oublié : redécouvrez l’envoi de cartes postales !

À l’heure où la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies, la question de la pertinence des cartes postales se pose. Nous avons décidé de mener notre enquête sur le littoral de Charente-Maritime pour comprendre si l’usage de ces cartes a évolué avec les nouvelles habitudes de communication. Est-ce encore un moyen de faire partager sa destination de vacances à ses proches ? Ou bien les réseaux sociaux ont-ils définitivement pris le dessus sur cette traditionnelle carte postale ? Nous allons tenter de répondre à ces questions en rencontrant des vacanciers et des autochtones pour recueillir leur point de vue sur le sujet.

Les cartes postales : une tradition qui perdure pour certains

Les cartes postales sont-elles toujours utiles à l’ère des téléphones portables et des réseaux sociaux ? Pour certains vacanciers, comme Joris, la réponse est non : « On prend des photos et on les envoie à la famille ». En revanche, Delphine voit dans l’envoi de cartes postales un rituel de vacances qui se transmet, notamment à ses enfants.

Le timbre, une barrière qui pèse sur l’envoi de cartes postales

Selon Gillian Sénécaille, le gérant d’un tabac sur le littoral de Charente-Maritime, les cartes postales résistent bien en dépit de l’instantanéité des réseaux sociaux : entre 3 000 et 6 000 cartes postales sont vendues pendant la saison, ainsi que 1 500 à 3 000 timbres. Cependant, le prix du timbre peut parfois décourager les acheteurs.

Une valeur sûre malgré une faible utilisation chez les Français

Les Français expédient en moyenne sept cartes postales par an, soit huit fois moins que les Britanniques. Cela dit, les cartes postales continuent d’être un moyen de communication apprécié en France, avec 74 millions d’exemplaires envoyés chaque année.

