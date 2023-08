« Le général de Notre-Dame Jean-Louis Georgelin nous quitte »

La nouvelle de la mort du général Jean-Louis Georgelin a frappé douloureusement celles et ceux qui ont croisé son parcours. Âgé de 74 ans, il est décédé lors d’une randonnée organisée un vendredi 18 août. Cet homme était notamment connu pour avoir été le chef d’état-major des armées, un poste de haute responsabilité qui a sans aucun doute façonné son caractère et guidé ses choix de vie. Mais c’est en sa qualité de « Monsieur reconstruction » de Notre-Dame de Paris qu’il a véritablement été sous le feu des projecteurs ces derniers temps. Après le tragique incendie qui avait ravagé la cathédrale en 2019, le président Macron avait en effet confié les rênes de ce chantier monumental à cet ancien militaire, au caractère bien trempé et à l’expertise incontestée. Jean-Louis Georgelin a ainsi dirigé les travaux de reconstruction, faisant face à des défis techniques et humains considérables. Malgré le poids de cette mission, il n’a jamais failli à sa tâche et a mené cette entreprise à bien avec une détermination exemplaire. Sa mort laisse aujourd’hui un vide immense dans le cœur de ceux qui l’ont connu et apprécié, mais également dans le monde de la reconstruction de Notre-Dame, où sa présence était indispensable pour mener à bien les travaux titanesques de cette cathédrale, symbole de l’histoire et du patrimoine français.

Le général Jean-Louis Georgelin, maître d’œuvre de la reconstruction de Notre-Dame

Le général Jean-Louis Georgelin a été chargé par Emmanuel Macron de diriger le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Cette mission devait être la conclusion de sa carrière de 50 ans au service de l’État. Il a suivi régulièrement l’avancée des travaux et tenait informé le chef de l’État. Avant tout militaire, il a débuté sa carrière en Alsace où il a été remarqué pour sa capacité de commandement et son sens de la mission. Il a fait son chemin dans l’armée en étant en mission en Bosnie et en Afghanistan avant de rejoindre l’Élysée où il a occupé des fonctions importantes sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Une carrière au service de l’État

Le général Jean-Louis Georgelin a commencé sa carrière militaire en Alsace où il s’est distingué pour son commandement et son engagement. Il a ensuite gravi les échelons et a été envoyé en mission en Bosnie et en Afghanistan. Après cela, il est retourné en France et a travaillé à l’Élysée où il a occupé des postes importants sous la présidence de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il a quitté ses fonctions en 2016 mais a été rappelé un an plus tard pour diriger le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Emmanuel Macron lui a confié cette mission car il voulait que le chantier soit mené dans les délais impartis et que les arbitrages soient respectés.

L’hommage d’Emmanuel Macron au général Jean-Louis Georgelin

Le 19 août, le président de la République a rendu hommage au général Jean-Louis Georgelin pour son dévouement à la mission de la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georgelin avait investi toute son énergie pour mener à bien ce projet colossal qui représentait le point final de sa carrière au service de l’État. Sa capacité de commandement et son sens de la mission ont été un atout pour le gouvernement et pour l’ensemble des Français.

