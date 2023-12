Le football féminin en France est-il vraiment promu par une programmation à 21 heures?

Dès l’ouverture de la saison actuelle, on observe que les rencontres les plus attendues de chaque journée en D1 Arkema sont prévues à 21 heures, et ce, le vendredi tout comme le dimanche soir. Malheureusement, ces matchs coïncident avec ceux de la Ligue 1 et ne bénéficient pas d’une diffusion gratuite.

Programmation des Matchs en France: Un Horaire Difficile pour l’Audience Familiale

Malgré le rayonnement du championnat féminin anglais qui enregistre une affluence moyenne de 7000 spectateurs grâce à une programmation diurne, la D1 Arkema en France offre un tableau contrasté. De par son calendrier de matchs disputés principalement le vendredi et le dimanche à 21 heures, la D1 vient en concurrence avec la Ligue 1 et ne parvient pas à séduire son public, davantage familial que celui du football masculin. En moyenne, selon Coralie Soyer, secrétaire du club OL féminin, le nombre de spectateurs dans les stades a baissé d’une centaine à une cinquantaine cette saison.

Une Affluence Mitigée et un Horaire peu Complaisant

Afficher des coups d’envoi tardifs est également vécu comme un désavantage par les fans les plus dévoués, qui ont du mal à suivre leur équipe pour des matchs à l’extérieur. En effet, les audiences montrent une réussite contrastée. Au cours de la saison actuelle, Dijon a attiré 1 200 spectateurs pour un match contre le PSG programmé à 21 heures contre 2 330 spectateurs la saison passée pour un match à 14h45. De même, alors que les Girondines de Bordeaux ont accueilli un peu plus de spectateurs pour un match joué à 21h que la saison précédente, la comparaison est faussée par le lieu du match, déplacé vers un stade plus grand et central.

Un Abonnement requis pour Visionner les Grands Matchs

L’interface entre les matchs de D1 Arkema et la Ligue 1 pose des défis pour les supporters qui doivent choisir entre suivre les deux équipes d’un même club en même temps. La changement d’horaire n’est évidemment pas le seul point de frustration. Les spectateurs doivent également souscrire à un abonnement pour regarder les meilleurs matchs de la D1, comme le stipule Laëtitia Philippe, la gardienne de Havre. Bien que la Fédération française de football (FFF) assure n’avoir pas choisi ces créneaux horaires, ils ne figurent pas dans le règlement du championnat, où l’article 15 précise que « les rencontres sont normalement jouées le samedi à 14h30 ». Les spectateurs des matchs programmés dans l’après-midi et diffusés en ligne gratuitement sur Dailymotion ne semblent pas satisfaits non plus.

