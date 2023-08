« Le film qui a terrorisé le monde : Les Dents de la Mer en 1975 »

Chaque samedi, l’historien Fabrice d’Almeida est chargé de mettre en perspective l’actualité. Avec son regard critique et aiguisé, il nous propose une analyse originale et pertinente de la semaine écoulée. En tant que spécialiste de l’histoire contemporaine, il est capable de déceler les similitudes et les différences entre les événements d’aujourd’hui et ceux du passé. Pour cela, il se base sur son expérience, ses recherches et sa connaissance des faits à travers les âges. De plus, il n’hésite pas à discuter et à débattre avec ses invités pour confronter les points de vue et approfondir les sujets abordés. Grâce à lui, l’actualité devient plus intelligible et plus éclairante.

Les Dents de la Mer : un film à succès mondial

Sorti en 1975, Les Dents de la Mer est immédiatement devenu un succès mondial. Adapté d’un roman publié un an avant, le film rassemble tous les ingrédients d’un thriller à succès : une bête terrifiante, des victimes innocentes dans une station balnéaire, un cadre gigantesque (l’océan) et un héros courageux (le chef de la police, joué par Roy Scheider).

Un impact mondial sur l’imaginaire collectif

Le film a rapidement trouvé un écho sur toutes les plages du monde. Mais il a aussi contribué à faire du requin un monstre absolu dans l’imaginaire collectif, ce qui a été regretté par le réalisateur Steven Spielberg. En effet, le film a eu un impact considérable sur la perception sociale de ces animaux marins, entraînant une stigmatisation qui a conduit à leur décimation massive dans certains pays.

