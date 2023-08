Le cycliste Alex Baudin conteste sa disqualification du Tour d’Italie

En ce jour du mardi 1er août, le sportif faisant partie de l’équipe AG2R Citroën a pris la décision de contester la sentence de l’UCI qui l’a disqualifié de la compétition cycliste Tour d’Italie à cause de la consommation de Tramadol. La nouvelle a suscité un grand intérêt dans l’univers du cyclisme et les avis sont partagés quant à la décision de l’athlète. Toutefois, ce dernier a clairement exprimé son mécontentement et son désir de faire appel de cette décision. Il est évident que cette affaire continuera à attirer l’attention des amateurs de cyclisme et des médias spécialisés durant les prochains jours.

Cycliste disqualifié du Tour d’Italie pour usage de Tramadol

Alex Baudin, un cycliste savoyard, a été disqualifié du Tour d’Italie pour avoir utilisé du Tramadol, selon une décision de l’Union Cycliste Internationale (UCI) en date du 31 juillet. L’athlète a réagi en affirmant qu’il allait faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport pour protéger son intégrité sportive. Le coureur dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel de la décision.

Faire appel pour protéger son intégrité sportive

En annonçant son recours en appel, Alex Baudin a souligné qu’il avait pratiqué son sport avec « éthique et respect » depuis son plus jeune âge et que cette décision remettait en cause son intégrité sportive. Bien que son équipe, AG2R Citroën, ait pris acte de la décision de l’UCI et mis en réserve l’athlète à titre conservatoire, l’UCI n’a pas déclaré le cycliste inéligible et il peut donc toujours participer à d’autres compétitions.

Impact de l’utilisation de Tramadol dans le cyclisme

Le Tramadol est un puissant analgésique qui est souvent utilisé dans le milieu sportif pour soulager la douleur. Cependant, il peut également entrainer des effets secondaires tels que somnolence, vertiges, diminution de la vigilance et réduction des capacités cognitives, ce qui peut mettre en danger les athlètes et les autres personnes sur la route. Son utilisation est donc strictement réglementée dans les compétitions cyclistes.

