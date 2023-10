Le Clasico Barça-Real a-t-il perdu de son charme épique ?

Samedi, pour la 11e journée de la compétition espagnole, c’est le FC Barcelone, qui occupe actuellement la troisième place de la Liga, qui se prépare à recevoir sur son terrain le Real Madrid, actuellement à la tête du classement.

Clasico versus Premier League : Un débat passionnant

Théophile, ardent supporter de l’Olympique de Marseille, a une préférence indéniable pour le football de Premier League, allant jusqu’à choisir un grand match de ce championnat britannique plutôt que le célèbre Clasico, l’éternel match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Selon lui, ces dernières années, ce face à face incontournable de la Liga espagnole a légèrement perdu de son charme. Il admet avoir été envoûté par la manière de jouer du FC Barcelone entre 2010 et 2015, mais maintenant, il est attiré par l’intensité des rencontres et l’ambiance électrique qui règne lors des grands matchs anglais.

D’autre part, Théo reconnaît que depuis quelques années d’autres rencontres semblent plus susciter l’attraction, notamment le duel en Premier League entre Liverpool dirigé par Jürgen Klopp et Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. De même, d’autres compétitions émergent comme celle entre Manchester City et Arsenal guidé par Mikel Arteta. Par conséquent, Théo n’est pas certain de suivre le prochain Clasico qui se joue samedi 28 octobre.

Néanmoins, il ne peut ignorer la renommée internationale du Clasico. Ce match est diffusé dans plus de 180 pays et vu par plusieurs centaines de millions de spectateurs. Cependant, ce match a été affecté par des problèmes notamment les problèmes financiers du Barça, mise en lumière lors de la crise du Covid-19. De plus, plusieurs protagonistes de la dernière décennie ont quitté la Liga, dont des stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Karim Benzema, Luis Suarez et Sergio Ramos.

Pertinence du Clasico malgré les départs

Pour Alexandre, supporter du FC Barcelone, le Clasico conserve une certaine aura, malgré l’absence de stars et de rivalités entre joueurs. Il admet que l’époque des confrontations entre José Mourinho et Pep Guardiola est révolue, mais conserve une préférence pour le Clasico si on le confronte à un autre grand match. De même, pour Blaise, le Clasico reste un événement unique et spécial, même sans le duel Ronaldo-Messi, mais en cas de choix, il opterait pour un grand match de Premier League.

En Espagne, ces départs aiguisent la réflexion sur l’attractivité de la Liga, à la fois localement et internationalement. Cependant, pour Alfredo Martinez, journaliste pour la radio espagnole Onda Cero, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. « Il est vrai qu’il y a d’excellents matchs dans d’autres championnats, comme la Premier League. Cependant, Barça-Real sont uniques. Ce match est au-dessus des autres », assure-t-il.

Le président de la Ligue de football espagnole, Javier Tebas, partage cet avis. Sur ESPN Deportes, il a rappelé en octobre 2022 que « c’est le match numéro 1 dans le monde, sans aucun doute ». Il a également souligné « l’histoire » du match et la « rivalité » entre les deux équipes. Une rivalité qui pourrait être revigorée par l’affaire Negreira, qui accuse le FC Barcelone de corruption arbitrale.

Clasico : Le choc des nouvelles générations

Le Clasico et la nouvelle génération de joueurs pourraient injecter une dynamique rafraîchissante dans la compétition. Le FC Barcelone, dirigé par Xavi, mise sur des talents prometteurs comme Pedri (20 ans), Gavi (19 ans) ou Lamine Yamal (16 ans). De son côté, le Real Madrid conserve des vétérans tels que Toni Kroos (33 ans) et Luka Modric (38 ans), tout en prospectant l’avenir avec Vinicius (23 ans), Rodrygo (22 ans), Aurélien Tchouameni (23 ans) et Eduardo Camavinga (20 ans).

La Maison Blanche a même repéré une étoile montante, Jude Bellingham (20 ans), auteur d’une excellente saison depuis son arrivée. « Je veux rester au Real pour les dix ou quinze prochaines années de ma vie », a déclaré l’anglais. Ceci laisse présager une rivalité intense et durable avec les joueurs de Barcelone, qui réussissent en général à retenir leurs jeunes talents.

Même en l’absence de plusieurs joueurs blessés (Jules Koundé, Pedri, Eder Militao, Thibaut Courtois) pour le match de samedi, « le Clasico continue d’attirer des spectateurs en grand nombre, en Espagne et à l’étranger », affirme Alfredo Martinez. Il s’agit sans doute d’un spectacle attendu par beIN Sports, diffuseur de la Liga en France, qui voit toujours le Clasico comme le joyau de son offre.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA