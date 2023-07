Le chef Alexandre Mazzia livre son âme à travers sa cuisine estivale.

Au cœur de Marseille, terre d’accueil de toutes les cultures, le chef Alexandre Mazzia a trouvé sa patrie. Avec un parcours culinaire hors du commun, il imprime sa vision artistique à chaque plat qu’il concocte dans sa table étoilée. Dans cet environnement empreint de diversité, il a trouvé son chez-soi et crée une cuisine instinctive, reflet de ses origines et de ses inspirations du moment. Marseille, ville cosmopolite et vibrante, est le cadre parfait pour cet artiste-cuisinier qui explore sans cesse les frontières du goût et de l’esthétique.

Alexandre Mazzia : un parcours atypique vers les sommets de la gastronomie

Alexandre Mazzia est un ancien basketteur de haut niveau né au Congo. Après avoir opté pour des études de médecine militaire, il a finalement décidé de se lancer dans la cuisine, une vocation qui l’a peu à peu conduit vers les sommets de la gastronomie française. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs chefs du pays, ayant reçu toutes les récompenses les plus prestigieuses, des trois étoiles Michelin à la distinction de chef de l’année Gault & Millau en passant par le titre de « chef à surveiller » dans le classement des World’s 50 Best.

Une cuisine inspirée des voyages

Alexandre Mazzia s’est formé auprès de grands chefs tels que Pierre Hermé, Alain Passard, Pierre Gagnaire, Santi Santamaria ou encore Martin Berasategui. Dans son restaurant éponyme à Marseille, il s’inspire des épices et des piments qu’il a rapportés de son pays natal et de la torréfaction, une technique qu’il affectionne particulièrement. Il pratique une cuisine axée sur les produits de la mer, qui a toujours fait partie de sa vie depuis sa jeunesse passée sur l’île de Ré. De plus, il accorde une grande importance au terroir et prend ce qu’on lui amène sans passer de commandes.

L’importance de la fraîcheur des produits

Parmi les producteurs avec lesquels il travaille, Alexandre Mazzia affectionne particulièrement le pêcheur Fabien Gardon, qui utilise la technique japonaise ikejime pour pêcher les poissons, permettant d’obtenir une qualité inégalée. Le chef propose donc principalement des plats à base de poisson, comme sa recette de poisson à la fois simple et délicieuse qu’il a suggérée pour l’émission de radio qui l’a interviewé. Sa passion pour les produits frais est évidente dans sa cuisine, et il est certain que les athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour lesquels Alexandre Mazzia sera l’un des chefs attitrés, pourront profiter de son savoir-faire.

En somme, Alexandre Mazzia est un chef à part, qui a su conjuguer son amour pour la cuisine et son goût pour les voyages pour créer une cuisine unique et imaginative. Son restaurant AM à Marseille ne désemplit pas, et il continue d’inspirer de nombreuses personnes, particulièrement les sportifs de haut niveau qui cherchent à se nourrir sainement et délicieusement.