Le célèbre Blob risque de mourir à cause du réchauffement climatique !

Le Blob est un être étonnant qui fascine depuis longtemps les scientifiques. Le CNRS a récemment organisé une étude de grande envergure impliquant 15 000 volontaires en France et à l’étranger pour étudier les effets du changement climatique sur cet organisme unicellulaire de couleur jaune. Les résultats ont montré que la chaleur intense n’est pas du tout favorable au Blob. En effet, cette chaleur perturbe son métabolisme et altère sa croissance, provoquant des effets néfastes sur son écosystème. Les scientifiques sont maintenant à la recherche de solutions pour protéger le Blob et limiter les conséquences du réchauffement climatique sur cet être si particulier.

Le Blob, objet d’étude scientifique d’ampleur

Le CNRS a mené une expérience scientifique XXL nommée « Derrière le Blob, la recherche », avec la participation de 15 000 volontaires en France et à l’étranger pour étudier les effets du changement climatique sur cet organisme unicellulaire, ni animal, ni végétal et de couleur jaune. Les participants ont nourri, hydraté et soumis le Blob à des simulations de vagues de chaleur dans leurs domiciles, avec des durées variant d’une semaine à un mois.

Des résultats alarmants pour l’environnement

L’expérience a porté sur deux espèces de Blob. Les résultats révèlent que l’organisme Badhamia utricularis est plus sensible à la hausse de température, avec une mortalité de 80 % des organismes lors d’une vague de chaleur de six jours entre 30 et 32°C. La chercheuse Audrey Dussutour a observé que plus la durée de la vague de chaleur est importante, plus elle est mortelle, et qu’une vague de chaleur courte mais plus intense est également destructrice. En effet, 75 % des blobs Badhamia sont morts lorsqu’exposés durant deux jours à des températures de 32 à 34 °C. Ce résultat est alarmant pour l’environnement, car les organismes de cette famille des myxomycètes mangent de la matière organique qu’ils digèrent puis rejettent sous la forme de minéraux utiles aux plantes.

Le Blob, sujet d’intérêt scientifique récurrent

Outre cette étude XXL, Audrey Dussutour, surnommée la mère du blob, a également mené une expérience de sciences participatives en 2021 appelée « Élève ton Blob », à laquelle 4 500 classes scolaires ont participé. Accueillir ces organismes unicellulaires chez soi permet d’observer leur mode de vie et leur comportement.

