Le cauchemar d’une enfant : viol par son grand-oncle condamné à Saint-Malo

En cette journée d’audience, le tribunal de St-Malo se penchait sur une affaire délicate impliquant un homme âgé de 70 ans, accusé d’agression sexuelle sur une jeune fille de 11 ans, fille de la fille de sa propre sœur. Les témoignages étaient accablants et il n’y avait que peu de doutes quant à la culpabilité de l’accusé. Après de longues heures de délibération, le verdict est tombé et a condamné l’individu à une peine de six mois de prison avec sursis. Cette affaire rappelle à tous que le respect de l’intégrité physique d’autrui doit être au centre de nos préoccupations, peu importe notre âge ou notre statut familial.

Une agression sexuelle sur une enfant de 11 ans

Une petite fille de 11 ans a été victime d’une agression sexuelle en 2016 lors de vacances chez sa grand-mère à Pleurtuit, en Bretagne. Son grand oncle, frère de sa grand-mère, a posé ses mains sur sa poitrine alors qu’elle se lavait les mains. La petite fille en a parlé à sa grand-mère et son frère mais rien n’a été fait. Ce n’est que deux ans plus tard, qu’elle a révélé l’agression à sa sœur et que la procédure judiciaire a été lancée.

Le procès du grand-oncle accusé

Lors de son procès en septembre 2023, le grand-oncle a nié les accusations portées contre lui. Il a été soutenu par sa sœur qui a affirmé qu’il était incapable de tels actes. Cependant, des témoins ont décrit son comportement comme étant séducteur et égocentrique. Le prévenu a finalement été reconnu coupable et condamné à six mois de prison avec sursis. Il devra également verser une somme de 2 000 € à la jeune fille agressée et 800 € à sa mère.

Un comportement désagréable au tribunal

Le grand-oncle a continué à nier les accusations portées contre lui et considère cette procédure judiciaire comme un complot et un manque d’humour de la famille. La procureure de la République a déploré ce comportement, ainsi que son inaptitude à admettre le caractère traumatisant de l’agression. La défense a souligné que le grand-oncle n’avait pas de casier judiciaire, et a nié le fait qu’il puisse être considéré comme un agresseur sexuel.

