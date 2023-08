Le bokit : le sandwich chouchou des Guadeloupéens enfin révélé !

Cette semaine, l’équipe de France 2 propose une escapade culinaire à la découverte des maisons sandwichs des différentes régions. Pour commencer, le lundi 14 août, la destination est la Guadeloupe, pour découvrir un sandwich incontournable: le bokit. Cette spécialité est considérée comme une véritable institution dans cette île tropicale des Antilles françaises. Ainsi, pour goûter à cette pure merveille culinaire, il suffit de se diriger vers l’un des food-trucks dispersés sur l’île, afin de déguster ce sandwich à base de pain frit et garni de divers ingrédients locaux. Préparez vos papilles!

Le bokit, un sandwich emblématique de la Guadeloupe

Le bokit est un sandwich emblématique de la Guadeloupe, composé d’une pâte cuite dans l’huile et garnie de poulet, morue ou autres ingrédients. Il est très populaire auprès des locaux et des touristes qui peuvent en trouver dans des roulottes disséminées partout en Guadeloupe pour un prix abordable, entre deux et cinq euros.

Un plat humble devenu incontournable

Le bokit était à l’origine un plat humble créé à partir d’une pâte simple faite d’eau, de sel et de farine, sans levure. Cela donnait un pain sec et dur qui était considéré comme un plat du pauvre jusqu’aux années 50. Aujourd’hui, le bokit est un mets incontournable de la cuisine guadeloupéenne qui s’est modernisé avec des garnitures plus sophistiquées et des méthodes de cuisson améliorées, tout en conservant son caractère croustillant et moelleux.

Des techniques de cuisine traditionnelles à préserver

Le bokit fait partie du patrimoine gastronomique de la Guadeloupe et nécessite un savoir-faire particulier pour être préparé avec succès. Les roulottes qui proposent ce sandwich font preuve d’une expertise traditionnelle en matière de cuisson et d’ingrédients pour garantir la qualité de leur produit. Il est important de préserver ces techniques de cuisine pour maintenir la tradition culinaire guadeloupéenne et promouvoir cette culture auprès des générations futures.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA