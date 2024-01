Le berger australien reste le chien favori des Français pour la sixième année consécutive

Le golden retriever et le staffordshire bull terrier se hissent sur le podium, signant ainsi leur domination dans le monde canin. Ces deux races de chiens, aux caractéristiques bien distinctes, font l’unanimité auprès des connaisseurs et des amateurs de chiens. Leur présence sur le podium confirme leur popularité et leur statut de chiens préférés dans de nombreux foyers à travers le monde.

Le berger australien, chien préféré des Français

Le nouveau top 20 des chiens préférés des Français en 2023, révélé par la Société Centrale Canine, confirme une fois de plus le berger australien en tête du classement. Avec près de 18 000 naissances au cours de l’année, le berger australien maintient sa position de leader pour la sixième année consécutive. Le golden retriever et le staffordhisre bull terrier suivent de près, avec respectivement plus de 15 000 et près de 11 000 naissances en 2023.

Un attrait naturel et des caractéristiques appréciées

Le succès du berger australien s’explique en grande partie par son aspect attrayant, avec une robe unique pour chaque animal et des yeux vairons ou particolores. De taille moyenne, ce chien est également doté d’une intelligence et d’un bon caractère qui en font le compagnon idéal au sein d’une famille. Cependant, il nécessite beaucoup d’exercice et d’attention pour s’épanouir pleinement.

Des tendances qui se dessinent

Le classement 2023 dévoile une préférence marquée des Français pour les chiens de berger, les retrievers et les races primitifs. On observe également une tendance à privilégier les chiens de petite ou moyenne taille. Deux races, à savoir le berger américain miniature et le teckel, ont progressé de manière significative dans le classement. En revanche, le husky de Sibérie et le rottweiler sont présentés comme des races « prometteuses » par la Centrale Canine, avec une montée remarquable dans le top 20.

