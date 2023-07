Lavoûte-Chilhac, l’un des plus beaux villages de France ! #patrimoine

La mention « Plus Beaux Villages de France » est-elle une motivation efficace pour convaincre les visiteurs de se rendre dans un lieu ? Quoi qu’il en soit, il semble que le village de Lavoûte-Chilhac dans la région de Haute-Loire tire parti de son récent titre. Ayant obtenu la deuxième place de ce classement prestigieux, cette petite cité médiévale déploie des efforts considérables pour accueillir ses nouveaux visiteurs. Les remparts de la ville, les maisons en pierre de taille et la rivière qui anime le centre-ville créent un environnement pittoresque qui attire de nombreux touristes, dont la plupart viennent découvrir ses charmes cachés. Des activités en tout genre sont proposées, telles que des visites guidées ou des dégustations de produits locaux, pour rendre le séjour des visiteurs plus inoubliable encore. En somme, Lavoûte-Chilhac est un véritable joyau à découvrir en Haute-Loire.

Lavoûte-Chilhac, le village millénaire de Haute-Loire qui attire les touristes

Perché sur son promontoire rocheux, le village millénaire de Lavoûte-Chilhac attire de plus en plus de touristes, grâce notamment au label « Plus Beaux Villages de France ». Découvrez ce qui fait le charme de ce petit bijou médiéval.

Un joyau médiéval sur boucle de l’Allier

Situé sur la boucle de l’Allier, Lavoûte-Chilhac doit son nom à ce cercle d’eau qui l’entoure. Mais ce n’est pas seulement pour son cadre naturel que ce village attire les visiteurs. Son prieuré, construit dès le XIe siècle, témoigne de son riche passé médiéval. Son pont médiéval aussi, est un témoin du patrimoine architectural remarquable de cette commune.

Mais c’est surtout la reconnaissance du label « Plus Beaux Villages de France » qui lui a valu une notoriété certaine. Lavoûte-Chilhac fait partie de la centaine de communes qui ont obtenu ce label en France. Il s’agit d’une distinction qui valorise les communes rurales de moins de 2000 habitants, qui ont un patrimoine architectural remarquable.

Une clientèle touristique en constante augmentation

Le label « Plus Beaux Villages de France » est un véritable atout pour Lavoûte-Chilhac. En effet, il attire les touristes qui souhaitent découvrir les villages les plus pittoresques de France. « On a vraiment une clientèle qui fait tous les plus beaux villages de France« , confirme Cathy Goupille, conseillère en séjours.

En été, le village peut compter sur ses activités aquatiques pour attirer les visiteurs. Il offre aussi une vue exceptionnelle sur la boucle de l’Allier depuis le pont médiéval. Ce qui attire les promeneurs et les peintres en herbe. « Moi qui aime peindre, je trouve que toute cette vue depuis le pont est absolument une merveille« , apprécie une touriste.

Le label « Plus Beaux Villages de France » a permis à Lavoûte-Chilhac de voir sa fréquentation augmenter de 30% en moyenne à chaque édition. La population de la commune passe ainsi de 300 personnes à l’année à près de 1200 en été. C’est donc un véritable succès pour cette petite commune située en Haute-Loire.

Un véritable succès pour Lavoûte-Chilhac

Label « Plus Beaux Villages de France », patrimoine médiéval remarquable, cadre naturel exceptionnel, activités aquatiques en été. Tout cela fait de Lavoûte-Chilhac une destination touristique idéale pour les visiteurs en quête de découverte et de dépaysement. La petite commune haute-loirienne a donc réussi à faire de son patrimoine et de son cadre naturel des atouts pour attirer les visiteurs. Une réussite qui ne semble pas être prête de s’arrêter.