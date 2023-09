« L’Australie, sur le point d’être éliminée du Mondial de Rugby, subit une amère critique au pays suite à une défaite historiquement dévastatrice »

À la suite de la déconvenue vécue dimanche face aux Gallois, les fans des Wallabies sont décontenancés : hormis un exploit inattendu, l’Australie est vouée à quitter la compétition dès le stade des poules, une première depuis l’instauration de la Coupe du Monde en 1987.

Un lever amer pour les fans de rugby australiens

Les fans Australiens de rugby à XV ont reçu un coup sévère le lundi 25 septembre après avoir assisté à la débâcle de leur équipe face au Pays de Galles, avec un score décevant de 40-6, lors de la Coupe du monde de rugby. Au-delà du score dévastateur, la performance décevante des Wallabies, l’équipe australienne, qui n’a pas réussi à perturber les Gallois, est un sujet de préoccupation majeur.

De nombreux commentateurs et anciens joueurs de rugby expriment leur déception et inquiétude pour l’équipe; entre autres, David Campese, ancien champion du monde avec l’Australie, a qualifié cette performance de « l’une des plus faibles jamais vues« . D’autres, tels que l’ex-joueur et chroniqueur de rugby du Sydney Morning Herald, Peter FitzSimons, ont qualifié cette défaite de la « plus écœurante de l’histoire des Wallabies« . Le sentiment général en Australie est que l’équipe ne mérite pas d’aller plus loin dans la compétition et qu’un miracle est nécessaire pour qu’elle se qualifie.

Eddie Jones et le blâme du public

Eddie Jones, le sélectionneur de l’Australie, a été critiqué pour ses décisions controversées, y compris l’omission de joueurs expérimentés comme le capitaine Michael Hooper. De plus, son manque de fiabilité est remis en question, étant donné qu’il a passé un entretien d’embauche pour devenir le sélectionneur des Japonais peu avant le début de la compétition, malgré son contrat en cours avec l’Australie.

Jones, quant à lui, a assumé l’entière responsabilité de la performance décevante des Wallabies lors du match contre le Pays de Galles. Il a présenté ses excuses aux fans et a souligné le besoin d’amélioration non seulement pour l’équipe, mais aussi pour le système de rugby à XV en Australie. Il est important de noter que le sport attire de moins en moins de joueurs, qui préfèrent se diriger vers le rugby à XIII ou vers des championnats plus renommés en Europe.

Le déclin du rugby à XV en Australie

Le match contre le Pays de Galles révèle un problème plus profond : le déclin du rugby à XV en Australie. L’intérêt pour ce sport diminue, remplacé notamment par le rugby à XIII. En outre, le niveau de la ligue a considérablement baissé et les joueurs professionnels sont plus enclins à rejoindre des championnats européens plus robustes, tels que ceux en France et au Royaume-Uni. Ce manque d’investissement a un impact direct sur les performances de l’équipe nationale, ce qui souligne le besoin urgent d’améliorer le système de rugby australien dans son ensemble.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA