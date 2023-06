Laurent Berger quitte la CFDT: François Hollande salue un « tenace » leader syndical

Mercredi, sur les ondes de France Inter, l’ex-chef de l’État souligne la validité accordée à la CFDT et ses récentes prises de position concernant la révision des pensions, simultanément Marylise Léon accède à la direction de l’organisation syndicale.

« Laurent Berger est obstiné », le dirigeant syndical « ne céde pas sur ses positions », déclare mercredi 21 juin sur France Inter l’ancien président de la République François Hollande, alors que le secrétaire général de la CFDT laisse sa place à Marylise Léon.

Laurent Berger avait la direction du syndicat depuis 2012. Selon l’ancien chef de l’État, le responsable de la CFDT a toujours « indiqué dès le début ce qu’il ne pouvait accepter », en établissant ses limites à ne pas franchir. François Hollande précise que cela ne signifiait pas que « l’État devait subir ou se soumettre à cette limite non franchissable ». « On la connaissait et je savais que si on dépassait cette limite, il y aurait une prise de distance de la CFDT », ajoute-t-il.

« Une espèce d’entêtement » d’Emmanuel Macron sur les retraites

L’ancien président de la République se souvient que lors de la mobilisation contre le projet de loi Travail porté par Myriam El Khomri en 2016, Laurent Berger s’opposait à toute « disposition qui rendrait obligatoire un barème pour les années d’indemnités prud’homales ». « Lorsque, dans la première version, cette disposition n’a pas été respectée, la CFDT était dans la rue avec les autres organisations syndicales qui contestaient le projet. Lorsque le texte a été modifié pour être, à ses yeux, acceptable, il l’a soutenu », raconte François Hollande.

Il met l’accent sur la légitimité acquise par la CFDT et ses prises de position récentes concernant la réforme des retraites. Sur ce sujet, la limite non franchissable de Laurent Berger demeure « un report de l’âge » légal de départ à la retraite. François Hollande critique donc son successeur, Emmanuel Macron, d’avoir « manqué de clairvoyance » face aux organisations syndicales et à leurs revendications. Il dénonce notamment une « sorte d’entêtement » de la part du président de la République à ne « rien concéder sur l’âge » de départ. François Hollande déplore sur France Inter que Laurent Berger se soit senti « éloigné et méprisé » par les organisations syndicales.