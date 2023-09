L’art du toilettage canin : Comment vraiment bien laver son chien ?

Laver son chien est bien plus qu’une simple routine d’hygiène. C’est aussi un moyen de vérifier la santé de sa peau, de prévenir les infections et d’assurer son bien-être général. Cependant, de nombreux propriétaires sont confrontés à des défis, notamment un chien réticent ou les éclaboussures inévitables. Heureusement, avec les bonnes techniques, cette tâche devient beaucoup plus facile.

Choisir le bon moment pour le bain

Tout comme nous, les chiens ont des moments où ils sont plus réceptifs à certaines activités. Pour éviter le stress, choisissez un moment où votre chien est naturellement calme, peut-être après une longue promenade ou une séance de jeu. De plus, il est préférable de laver votre chien pendant les jours plus chauds pour éviter qu’il n’ait froid après le bain.

Préparation pré-bain

La préparation est la clé d’un bain réussi. Commencez par brosser le pelage de votre chien pour éliminer les nœuds, la saleté et les débris. Cela facilitera le lavage et assurera un rinçage plus efficace.

Préparez l’espace de bain en fonction de la taille et du type de votre chien. Si vous lavez votre chien à l’intérieur, placez un tapis antidérapant dans la baignoire pour éviter les glissades. Ayez à portée de main tout ce dont vous aurez besoin : shampooing adapté à son type de peau, serviettes, gant de toilette, et une carafe ou un pommeau de douche pour le rinçage.

Astuces pour calmer le chien

Même avec la meilleure préparation, certains chiens peuvent être anxieux à l’idée de prendre un bain. Pour les rassurer :

Utilisez des jouets pour les distraire. Un jouet à mâcher peut les occuper pendant que vous travaillez.

Parlez doucement et constamment à votre chien, le rassurant avec des mots apaisants.

Si possible, demandez à une deuxième personne de vous aider. Elle pourra tenir le chien ou le distraire pendant que vous vous occupez du lavage.

Techniques de lavage

Commencez par mouiller le chien, en évitant le jet d’eau directement sur sa tête. L’eau doit être tiède, ni trop chaude ni trop froide. Appliquez ensuite le shampooing en commençant par le cou et en descendant vers la queue, en massant doucement pour faire mousser. Vous trouverez une gamme de produits pour votre chien directement sur ce site.

Les chiens à poils longs peuvent nécessiter un soin particulier pour s’assurer que le shampooing atteint la peau. Pour les chiens à poils courts, un gant de toilette peut être utile pour appliquer le shampooing et masser la peau.

Le rinçage est tout aussi important que le lavage. Assurez-vous de rincer tout le shampooing, car les résidus peuvent irriter la peau de votre chien.