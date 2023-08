L’arrivée de la brigade du loup en Aveyron : des missions étonnantes en perspective ! Titre putaclic : La redoutable brigade du loup débarque en Aveyron pour des missions étonnantes : vous n’imaginez pas ce qu’ils vont faire !

L’arrivée d’un quatrième loup a été signalée dans le département du Tarn, ce qui souligne l’importance de l’installation de la toute nouvelle brigade des grands prédateurs de l’Ouest en Aveyron. Cette nouvelle unité aura pour mission de protéger la faune et la flore de la région, tout en travaillant à préserver l’équilibre écologique. Les membres de la brigade recevront une formation spécialisée pour intervenir en cas de besoin, tout en s’efforçant de sensibiliser les habitants de la région aux enjeux liés à la conservation de la biodiversité. Il s’agit d’un projet ambitieux qui vise à assurer une coexistence durable entre les grands prédateurs et les populations locales, tout en veillant à préserver un patrimoine naturel unique en son genre.

Une nouvelle brigade créée pour faire face à la présence de grands prédateurs

Le Tarn vient d’enregistrer la présence d’un 4ème loup, signe que la présence de ce prédateur se renforce en France. En réponse, une nouvelle brigade spécifique a été créée pour l’Ouest de la France, en complément de celle de Gap. Cette brigade est sous la tutelle de l’Office Français de la Biodiversité et composée d’une dizaine de personnes chargées de la protection des populations locales.

Une brigade pour protéger et apprendre sur les grands prédateurs

La Brigade grands prédateurs terrestres a plusieurs missions principales. La première est de protéger les éleveurs et les troupeaux contre les éventuelles attaques de grands prédateurs. Elle dispose pour cela de la possibilité de réaliser des tirs de défense pour abattre certains loups. La seconde mission est d’informer et de former les différents acteurs du territoire au contact des prédateurs. La dernière mission consiste à accumuler des connaissances sur les grands prédateurs et leurs comportements face aux dispositifs de protection.

Une brigade polyvalente pour faire face à plusieurs types de prédateurs

La Brigade grands prédateurs terrestres ne s’occupe pas uniquement du loup, mais également du lynx et de l’ours, selon les spécificités des territoires. La brigade sera présente sur l’ensemble de l’Occitanie et du Massif central pour mener à bien ses différentes missions. En effet, le nombre de loups en France ne cesse de croître et son territoire ne cesse de s’étendre. Les attaques sur les troupeaux sont également en hausse, avec une augmentation de 16% entre début 2022 et début 2023 pour le département de l’Aveyron.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA