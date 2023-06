« Landes : Un généreux legs de 90 000 euros pour le village, une surprise céleste ! »

Ychoux, cette petite bourgade paisible lovée au cœur des majestueuses Landes, fut subjuguée par une inattendue révélation qui laissa planer sur ses terres una brise de félicité. L’un de ses habitants les plus respectés, un sage octogénaire dont les rides du temps n’avaient pu effacer l’éclat de son regard pétillant, prit la décision voilà peu de léguer à cette commune chérie la totalité de ses économies, lorsque le souffle de la vie quitterait son corps en paix.

Un montant prodigieux s’élevant à 90 000 euros, tel fut l’imposant héritage qui déferla tel un flot bienfaiteur sur les ports du village. Une aubaine inespérée, une pluie d’argent bénéfique qui, telle une douce mélodie, allait incomparablement résonner au sein des rues pavées. La collectivité, fragilisée par les contraintes financières qui accablent tant de territoires en ces temps troubles et incertains, se voyait offrir par ce geste altruiste une ivresse de possibilités.

Nul doute que cette aubaine céleste dévoilerait d’incroyables opportunités pour sublimer la vie des Ychouxiens et Ychouxiennes. Les projets d’intérêt général, considérés autrefois comme de chimériques songes, pourraient enfin voir le jour. Sport, culture, éducation, santé, les domaines d’intervention se multipliaient à l’infini dans une symphonie d’idées embellies par l’écho ardent de cette manne providentielle.

La fabuleuse manne financière qui inonde aujourd’hui ces terres landaises, telle une pluie d’étoiles filantes, apportera une bouffée d’air frais à un quotidien étreint par les contraintes budgétaires. La petite école, emblème des générations passées, pourrait recevoir la cure de jouvence qu’elle mérite tant. Les structures sportives, si vétustes, pourraient enfin se parer des atours nécessaires pour accueillir les athlètes en herbe.

Ainsi, Ychoux, au-delà d’être une petite commune endormie, continue à écrire son histoire avec passion et détermination. Grâce à cet héritage inopiné, elle trouvera la force d’affronter les rudes épreuves et de hisser haut ses couleurs, avec la fière certitude que rien n’est impossible lorsque la solidarité anime les cœurs de ses concitoyens. Une vague d’espoir emplit désormais les cœurs de chacun, portant l’optimisme vers des cimes insoupçonnées. Les défis de demain seront relevés, ensemble, main dans la main, avec la conviction que les plus belles histoires restent encore à écrire.

Un acte de générosité qui tombe du ciel

La commune d’Ychoux, dans le département des Landes, a été agréablement surprise par un événement inattendu. L’un de ses résidents les plus âgés a décidé de léguer ses économies à la commune à sa mort. C’est ainsi que le village a reçu une somme totale de 90 000 euros, une véritable aubaine pour financer des projets d’intérêt général, surtout en cette période où les finances des collectivités sont en difficulté.

« Pour un village comme le nôtre, une somme aussi conséquente qui nous tombe du ciel, c’est un véritable miracle« , s’enthousiasme Vincent Castagnède, le maire d’Ychoux. Il est ravi de cette nouvelle qui permettra à la commune de financer la construction d’une salle communale nommée en l’honneur de Pierre-Louis Carrère, généreux donateur et ancien habitant d’Ychoux.

Un homme attaché à son village

« Personne n’était au courant, c’était une surprise pour tout le monde« , se remémore Vincent Castagnède, le maire d’Ychoux. « C’est le notaire qui m’a contacté l’an dernier pour me faire part du legs de Pierre-Louis Carrère à la commune« . Pierre-Louis Carrère, qui avait passé toute sa vie dans le village landais, faisait partie d’une véritable lignée ychoussoise depuis plusieurs générations. Ancien meunier, il s’était ensuite consacré à la vente de graines pour les oiseaux à sa retraite, et vivait de ses rentes, notamment de ses propriétés forestières.

Quand on le connaît, on n’est pas tellement surpris par le geste. Vincent Castagnède, maire d’Ychoux à rédaction web France 3 Aquitaine

Pierre-Louis Carrère, décédé à l’âge de 98 ans, était une figure connue à Ychoux. « Il était professeur de musique bénévole, jouait au sein de l’Harmonie d’Ychoux et était un fervent supporter du Ychoux Olympique Rugby« , énumère le maire, qui avait la chance de le connaître personnellement. N’ayant pas d’héritier direct, Pierre-Louis Carrère a décidé de léguer ses économies à la commune d’Ychoux, témoignant ainsi de son attachement profond au village. « Quand on le connaît, on n’est pas tellement surpris par le geste« , affirme Vincent Castagnède.

Un legs pour financer un projet d’habitat partagé pour personnes âgées

Le 9 juin 2023, le conseil municipal a accepté à l’unanimité le legs de Pierre-Louis Carrère. « Dans le contexte actuel et face à l’augmentation des coûts, cela nous facilite grandement la vie pour nos projets municipaux« , commente Vincent Castagnède, le maire. Les 90 000 euros reçus par la commune seront utilisés pour financer la création d’un projet d’habitat partagé destiné aux personnes âgées, et plus particulièrement pour aménager la salle commune qui servira aux repas et aux événements organisés pour les résidents. Ce projet était déjà en cours, mais grâce à ce legs inespéré, la commune n’aura pas à puiser dans ses propres ressources financières. En signe d’hommage, « cette salle portera naturellement le nom de Pierre-Louis Carrère« , assure le maire.

« Ce qui est encore plus beau, c’est que cela nous permet d’expliquer aux habitants d’Ychoux qui ne le connaissaient pas qui il était et ce qu’il a accompli« , se réjouit le maire. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Il y a quelques années, la commune d’Ychoux avait également reçu en héritage des propriétés d’un autre résident. C’est sur ce même terrain que sera construit le projet d’habitat partagé pour personnes âgées. « C’est comme la cerise sur le gâteau« , sourit Vincent Castagnède. « Si d’autres veulent suivre cet exemple, qu’ils n’hésitent pas !«