« L’alerte du recteur de Notre-Dame : des jeunes catholiques adoptent une tendance identitaire risquée »

C’était en ce mardi 15 août 2023 que Franceinfo avait convié Olivier Ribadeau Dumas, le recteur de la prestigieuse cathédrale Notre-Dame de Paris, à son émission « 8h30 franceinfo ». Accueilli chaleureusement par l’équipe de journalistes, Monsieur Dumas avait pris place devant les caméras. Durant cette interview matinale, il avait été question de plusieurs sujets relatifs à la cathédrale, tels que les travaux de rénovation, les événements culturels à venir ou encore les récents propos du pape. Éloquent et passionné, le recteur avait su captiver son public à travers ses paroles inspirées qui reflétaient toute l’importance qu’il attachait à ce patrimoine culturel exceptionnel. Les téléspectateurs et auditeurs de Franceinfo avaient ainsi eu l’opportunité de découvrir la vision d’un homme pour qui la cathédrale de Notre-Dame était bien plus qu’une simple édifice religieux, mais un symbole de l’histoire et de l’identité françaises.

Une nouvelle génération agressée par une société qui ne partage pas les valeurs de l’Évangile

Selon Olivier Ribadeau Dumas, recteur de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, la nouvelle génération est née dans une société qui n’est plus chrétienne et peut se sentir agressée par une société qui ne partage pas les valeurs de l’Évangile. Cette crise identitaire traverse l’Église catholique en France. Les jeunes croyants se sentent victimes et sont plus enclins à adopter une mentalité identitaire. Le recteur met en garde contre cette tendance identitaire et appelle à être en lien avec le monde extérieur.

Le christianisme est devenu urbain

Interrogé sur la baisse du nombre de fidèles dans les églises françaises, Olivier Ribadeau Dumas répond que le christianisme est devenu urbain et que les églises sont davantage pleines dans les grandes villes. Le christianisme dans le milieu rural souffre plus. La société française est de plus en plus sécularisée, mais il y a des signes importants de vitalité du christianisme.

Un appel à être en lien avec le monde qui nous entoure

Le recteur de Notre-Dame-de-Paris appelle à être en contact avec le monde extérieur et à aimer ce monde parce que Dieu l’aime. Cette ouverture est importante pour prévenir l’adoption d’une tendance identitaire chez les jeunes croyants. Le christianisme doit s’adapter à la société actuelle pour continuer à être vivant et pertinent. Le lien avec les milieux ruraux doit également être renforcé.

