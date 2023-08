L’alerte des présidents LR des départements alpins contre un danger imminent.

Les dirigeants régionaux de l’aile droite française, en charge des six départements alpins, ont récemment exprimé leur inquiétude quant à l’avenir de l’élevage pastoral dans la région, et ont pointé du doigt la menace posée par une augmentation significative de la population de loups. Les six présidents affirment que la pression que ces animaux exercent sur les méthodes traditionnelles de pâturage met en danger une activité clé pour l’économie de la zone montagneuse. Ils ont appelé à une plus grande prise en compte de leurs préoccupations et à une action immédiate pour protéger les éleveurs locaux face à cette menace grandissante.

Les présidents LR des départements alpins alertent sur les dangers du loup pour l’élevage pastoral dans les Alpes

Les six présidents Les Républicains des départements alpins ont rédigé une tribune pour mettre en garde contre la menace que représente selon eux la population croissante de loups pour l’élevage pastoral dans les Alpes. Ils ont observé une hausse de 19% des attaques lupines en 2022. Les attaques de loups ont également progressé de manière significative au cours des quatre dernières années, avec une augmentation de 114% de la population lupine, entraînant des pertes dépassant les 12 500 bêtes en 2022.

Ils exigent des mesures fortes pour protéger l’élevage pastoral et les éleveurs

Les présidents Les Républicains des départements alpins ont également souligné que les attaques de loups ont dépassé les Alpes, touchant une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela a entraîné une baisse des exploitations de 20% en quatre ans, selon eux. Les présidents ont donc appelé le gouvernement à prendre des mesures fortes pour protéger l’élevage pastoral et les éleveurs. Ils ont demandé des indicateurs de mesure pour une évaluation de la population lupine sur le territoire, une simplification des procédures de tirs de défense et de réparation des dégâts causés par les attaques et une révision des socles juridiques qui protègent l’espèce lupine de manière disproportionnée.

Les élus alpins exigent une juste évaluation de la répartition de la population lupine sur le territoire

Les présidents Les Républicains des départements alpins ont également critiqué les socles juridiques existants qui protègent de manière disproportionnée l’espèce lupine, mettant en danger l’élevage pastoral et les éleveurs. Ils ont appelé le gouvernement à mettre en place des indicateurs de mesure de la population lupine qui permettent une juste évaluation de sa répartition sur le territoire. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio, qui coordonne le Plan national loup 2018-2023, a récemment déclaré que la population de loups était de 906 à l’hiver 2022-2023, un chiffre stable par rapport à l’an dernier (921 loups) mais contesté par les éleveurs.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA