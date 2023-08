Lagny vibrant au rythme du sport : JO 2024 promet des initiations et compétitions

Septembre 2023 sera le mois des couleurs du sport et des Jeux olympiques à Lagny. Le coup d’envoi sera donné par le passage de la flamme avant une série d’animations et compétitions sportives. Les équipes olympiques seront également présentes pour une immersion dans l’univers des sportifs d’élite. Une occasion unique de découvrir les disciplines olympiques avec des athlètes de renom. Les organisateurs ont prévu un programme exceptionnel pour célébrer cet événement sportif qui s’annonce inoubliable. Vous aurez ainsi l’opportunité de vivre cette aventure avec les sportifs, autour de nombreuses activités en plein air, pour petits et grands, pour amateurs et professionnels. Ne ratez donc pas ce rendez-vous qui s’annonce incontournable pour tout amateur de sport et de Jeux olympiques.

Lagny-sur-Marne se prépare pour les Jeux Olympiques 2024

La ville de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne se prépare pour les Jeux Olympiques de 2024 avec divers événements sportifs dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 ». Le Club d’aviron Société nautique de Lagny servira de base arrière pendant les Jeux olympiques et la flamme olympique passera également par la ville.

Un calendrier d’événements sportifs pour toute l’année

Un calendrier d’événements et de rendez-vous est prévu pour toute l’année avec des initiatives telles que des démonstrations d’initiation et des compétitions. Les habitants auront également la possibilité de découvrir de nouveaux sports et des pratiques sportives auxquelles ils ne se seraient pas nécessairement tournés. Le programme proposera une série de séances pour enfants et des événements plus prestigieux comme le Championnat de France des cadets et juniors de hockey subaquatique.

La flamme olympique passera à Lagny en 2024

Le département de Seine-et-Marne proposera également un calendrier avec un sport mis en avant chaque mois et la ville est en contact avec l’organisation des Jeux olympiques pour organiser le passage de la flamme olympique. La flamme passera par l’avenue du Général Leclerc pour rejoindre les nouveaux terrains de basket 3×3 créés à Saint-Thibault-des-Vignes.

En somme, Lagny-sur-Marne prévoit de vibrer au rythme des Jeux Olympiques 2024 avec un programme varié pour toute la communauté.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA