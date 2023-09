L’aéroport de Marseille prêt à décoller avec la Coupe du monde rugby et la visite papale

En ce mois de septembre brûlant, l’aéroport de Marseille-Provence est dans un mouvement constant, frénétique même. Après une période estivale tumultueuse, les événements s’enchaînent avec une rigueur presque militaire. La Coupe du monde de rugby , avec ses hordes de supporters hurlants, s’installe pour un mois entier, tandis que la ville accueille la visite du Pape. C’est dans ce contexte que l’on observe une effervescence maximale à la veille du premier match, prévu pour le samedi suivant. Les bruits de valises, les chuchotements de conversations et les rires nerveux de quelques clients stressés se mêlent dans une cacophonie à la fois excitante et oppressante. Les montagnes de bagages s’empilent les unes sur les autres, témoins silencieux de l’agitation qui règne dans cet endroit souvent survolté. Dans ce chaos organisé, on peut sentir l’angoisse de tous les acteurs de cet événement majeur. Mais malgré la nervosité qui règne, l’excitation est palpable, comme si tout pouvait arriver à tout moment. C’est ce crescendo d’émotions qui annonce une période inoubliable pour tous les participants, qu’ils soient joueurs de rugby ou pèlerins religieux. Cela promet d’être un moment unique et intense, porteur d’inoubliables souvenirs pour ceux qui auront eu la chance de participer à ce grand moment de l’histoire de Marseille.

Un mois de septembre chargé pour l’aéroport Marseille-Provence

L’aéroport Marseille-Provence est en pleine activité en ce mois de septembre avec la Coupe du monde de rugby et la visite prévue du pape François. Durant l’été, l’aéroport a enregistré une hausse de plus de 9% du nombre de passagers par rapport à 2019.

La Coupe du monde de rugby à Marseille

L’aéroport Marseille-Provence doit accueillir de nombreux supporters du monde entier pour les six matchs de la Coupe du monde de rugby qui ont lieu entre le 9 septembre et le 15 octobre. De nouveaux vols ont été ajoutés pour l’occasion, y compris pour les équipes d’Angleterre et d’Argentine. Les équipes d’exploitation de l’aéroport ont travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs pour s’assurer que les passagers se rendent à Marseille dans les meilleures conditions possibles. Parmi les visiteurs attendus, la princesse Kate Middleton assistera à la rencontre Angleterre-Argentine.

La visite du pape François

L’aéroport Marseille-Provence s’apprête également à accueillir le pape François pour sa visite à Marseille. Les équipes de l’aéroport sont en étroite collaboration avec la préfecture pour garantir le bon déroulement de l’événement. La venue du pape est une première pour l’aéroport Marseille-Provence et représente une occasion unique pour Marseille et la France, qui vont offrir un accueil exceptionnel au pape et aux nombreux journalistes qui couvriront l’événement.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

