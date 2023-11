La Toussaint à travers le monde : où célèbre-t-on cette fête religieuse ?

La Toussaint, ou « Fête de tous les Saints », est une célébration catholique qui a lieu le 1er novembre pour commémorer tous les saints du calendrier chrétien. Si la plupart des pays d’Amérique latine et certains pays européens observent ce jour férié, il existe également des différences notables dans la manière dont cette fête est célébrée d’un pays à l’autre. Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon des traditions et coutumes liées à la Toussaint dans divers pays du monde.

La Toussaint en Europe occidentale

Belgique et Luxembourg

Dans ces deux pays voisins, la Toussaint est marquée par un jour férié ainsi que par une visite aux cimetières en famille pour se recueillir sur les tombes des proches disparus. Les sépultures sont souvent soigneusement entretenues et décorées pour l’occasion avec des fleurs, en particulier des chrysanthèmes, symbole de la mort et de la résurrection dans la culture traditionnelle.

France

En France aussi, la Toussaint est un jour férié qui s’accompagne de certaines traditions similaires à celles pratiquées en Belgique et au Luxembourg. Il est fréquent que les familles se rendent ensemble au cimetière pour y fleurir les tombes de leurs défunts. Selon les régions, des veillées aux chandelles ou des messes sont également organisées pour commémorer les saints et rendre hommage aux défunts.

Autriche

Ce pays germanophone célèbre la Toussaint avec un jour férié ainsi que de nombreuses manifestations religieuses, à l’image de processions conduites par des prêtres depuis l’église jusqu’au cimetière du village. Une fois sur place, une bénédiction est généralement prononcée au milieu de tombes ornées de fleurs et de lanternes allumées pour éclairer symboliquement le chemin vers l’au-delà. Il est également fréquent d’allumer des bougies à la maison, telles que les « Lichtmise », en l’honneur des défunts dans le cercle familial.

La Toussaint en Europe centrale et orientale

Pologne

En Pologne, la Toussaint, appelée localement « Wszystkich Swietych », est un jour férié très important. À cette occasion, on se rend en famille au cimetière pour se recueillir auprès des tombes décorées d’abondantes offrandes florales et de bougies, créant un spectacle féérique dès la nuit tombée. La tradition veut que chaque famille prie pour ses proches décédés afin de faciliter leur passage vers l’au-delà. Dans certaines régions polonaises, comme à Mielec, il existe même une coutume folklorique consistant à préparer un repas pour les esprits des défunts dans la maison, aujourd’hui pratiquée en guise d’évocation nostalgique du passé.

République tchèque et Slovaquie

Dans ces deux pays voisins, la Toussaint est également célébrée avec ferveur. Les cimetières sont particulièrement prisés pendant cette période où les familles se réunissent pour allumer des bougies à la mémoire de leurs proches disparus. Des processions aux flambeaux et des cérémonies religieuses sont également organisées, notamment dans les villages où les traditions ancestrales perdurent encore aujourd’hui. À noter que le 2 novembre, soit le lendemain de la Toussaint, est aussi fêtée sous le nom de « Dušičky » ou « Dziady », une vieille coutume païenne qui puise ses racines dans la croyance en la montée des esprits vers le ciel.

La Toussaint hors de l’Europe

Mexique

Bien qu’étroitement liée à la culture catholique, la célébration de la Toussaint au Mexique présente de nombreuses spécificités locales héritées des anciennes traditions indigènes. Dans ce pays, la fête des morts, appelée « Día de Muertos », a lieu sur deux jours, les 1er et 2 novembre. Durant cette période, les tombes sont richement décorées de fleurs colorées, de bougies et d’autels sacrés dédiés aux défunts. On confectionne également des crânes en sucre et autres offrandes gourmandes pour honorer la mémoire des proches disparus et célébrer leur passage vers l’autre monde, dans un esprit festif et joyeux qui contraste avec la solennité des commémorations européennes.

Philippines

Aux Philippines, la Toussaint est également surnommée « Undas » ou « Araw ng mga Namayapa ». Cette fête religieuse est l’occasion de retrouvailles familiales autour des tombes des défunts, soigneusement nettoyées et fleuries pour l’occasion. Les familles passent alors une journée entière au cimetière, partageant de la nourriture et priant ensemble pour le repos éternel de leurs proches disparus.

Même si chaque pays possède ses propres traditions et coutumes, la Toussaint est une fête qui célèbre universellement le lien entre les vivants et les défunts, à travers différentes manifestations symboliques, religieuses et culturelles.