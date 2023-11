La Toussaint : 6 choses que vous ne savez pas sur cette fête

La Toussaint est une fête religieuse célébrée dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en France. Elle a lieu chaque année le premier novembre et occupe une place importante au sein de la culture française. Dans cet article, nous vous exposons 7 choses essentielles à savoir sur cette fête emblématique.

Les origines de la Toussaint remontent à plusieurs siècles

La Toussaint trouve ses racines loin dans l’histoire du christianisme. Cette fête remonte au Vème siècle après Jésus-Christ. Initialement, la commémoration des saints était célébrée à différentes dates selon les régions, jusqu’à ce qu’en 835, elle soit instituée par le pape Grégoire IV comme étant une fête universelle fixée au 1er novembre. Le but de cette décision était en partie d’unifier les pratiques des chrétiens dans tout l’empire carolingien.

La Toussaint a une signification peu connue

Le mot « Toussaint » est tiré de l’expression « tous les saints » : il s’agit donc d’une fête en l’honneur de tous les saints reconnus par l’Église catholique, qu’ils soient connus ou inconnus. La Toussaint est également perçue comme un jour de recueillement et de prière pour les défunts.

Célébration de tous les saints

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Toussaint n’est pas dédiée à un seul saint. Elle vise au contraire à honorer chacun des saints qui ont marqué l’histoire du christianisme. Le 1er novembre se dresse ainsi comme une occasion unique de se souvenir de ces figures pieuses et d’imiter leur exemple.

Jour de recueillement envers les défunts

S’il est vrai que la Toussaint célèbre tous les saints, elle porte également en son sein un rôle important pour le souvenir des disparus. Cette dimension est renforcée par le fait que le lendemain de la Toussaint, on célèbre la fête des Morts, qui consiste à prier pour le repos des âmes de ceux qui nous ont quittés.

Des rites et traditions lui sont associés

Messe : en ce jour férié, les catholiques assistent généralement à une messe spéciale pour célébrer l’ensemble des saints. Les églises revêtent alors leurs plus beaux atours pour rendre hommage à ces figures emblématiques de la foi chrétienne.

Fleurs : les chrysanthèmes sont les fleurs privilégiées de la Toussaint. Ces derniers sont notamment disposés sur les tombes des proches, dans un geste de recueillement et de mémoire.

Repas familiaux : bien qu’elle soit une fête religieuse, la Toussaint est également l’occasion, pour de nombreuses familles françaises, de se retrouver et partager un repas convivial.

La Toussaint n’est pas célébrée dans le monde entier

Bien que fortement ancrée dans la culture française, la Toussaint est également célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. On peut citer notamment la Belgique, l’Italie, l’Espagne ou encore certains pays d’Amérique latine tels que le Mexique.

Les différentes appellations de la Toussaint

Dans les pays anglo-saxons, principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on célèbre plutôt la veille de la Toussaint : Halloween. Cette fête prend des formes plus profanes, avec des déguisements de monstres et autres créatures fantastiques ainsi que la traditionnelle quête des bonbons auprès du voisinage.

Dans les pays hispanophones, le terme utilisé pour désigner la Toussaint varie : en Espagne par exemple, on parle de « Todos los Santos » tandis qu’au Mexique, elle est appelée « Día de Muertos » et donne lieu à des festivités colorées et animées pour honorer les défunts.

Il y a un lien direct entre la Toussaint et la fête des Morts

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Toussaint et la fête des Morts sont intimement liées. Alors que la première vise à célébrer l’ensemble des saints, la seconde, qui a lieu le 2 novembre, est consacrée au souvenir des défunts et au recueillement envers eux. Ces deux jours fériés permettent ainsi de maintenir le lien entre les vivants et les morts, dans une perspective chrétienne d’espérance en la vie éternelle.

La Toussaint revêt aussi un enjeu économique

Il est également intéressant de noter l’impact économique de cette fête sur certains secteurs, en particulier celui des fleuristes. En effet, lors de la Toussaint, les ventes de chrysanthèmes connaissent un pic, faisant de cette période l’une des plus cruciales de l’année pour les vendeurs de fleurs.

Un marché florissant pour les fleuristes

Selon certaines estimations, près de 20 millions de chrysanthèmes sont vendus en France à l’occasion de la Toussaint. Ce chiffre illustre l’importance capitale de cette fête pour les professionnels du secteur, qui réalisent parfois jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires annuel durant les quelques jours entourant la Toussaint.

Pour conclure, la Toussaint peut aussi être sujette à réflexion. De par son thème et ses traditions, elle encourage des questionnements collectifs et individuels sur la mort et notre rapport à celle-ci. Elle amène sur le tapis les sujets tels que la fin de vie, le deuil ou encore l’héritage culturel et moral que nous souhaitons transmettre aux générations futures.