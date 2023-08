La stratégie gagnante de Guillaume Guérin pour dépasser les LR en rentrée politique

Un an s’écoulait depuis que Guillaume Guérin avait établi son micro-parti « Territoires en perspectives ». Ce samedi 26 août, l’homme politique effectua sa rentrée à Vassivière. Sous les regards de centaines de sympathisants, Guérin se lança dans un discours séducteur, explorant avec audace des idées et des concepts propres aux courants politiques rivaux. La ferme détermination et la communion passionnée de la foule lui donnèrent des ailes.

Guillaume Guérin marque des points pour sa rentrée politique

Des idées qui séduisent différents courants politiques

Guillaume Guérin a rassemblé des militants et sympathisants de droite, du centre, ainsi que des personnalités politiques nationales et régionales, à travers des idées pouvant convenir à différents courants. Son socle d’idées s’articule autour de la protection du mode de vie occidental et du respect des problématiques territoriales.

Des soutiens de poids pour Guillaume Guérin

Les prises de position de Guillaume Guérin ont su séduire son public. Selon certains militants, il est » compétent pour la région « , un compliment qui en dit long sur la confiance que lui portent ses sympathisants. Guillaume Guérin a également obtenu le soutien de Nicolas Florian, ancien maire (LR) de Bordeaux, et sera pris en main pour la présidence du groupe LR à la Région. De plus, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a annoncé sa venue prochaine à Limoges et sur le Plateau de Millevaches.

