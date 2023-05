« La Souterraine » : nouveau recueil de poésie de Sophie Marceau aux éditions Seghers

Depuis leurs débuts, les éditions Seghers ont montré un intérêt particulier pour les poètes et les réalisateurs, et elles n’ont pas hésité à accueillir chaleureusement Sophie Marceau pour la publication de son nouveau recueil, qui porte le titre « La Souterraine ».

Le recueil de nouvelles et de poèmes de Sophie Marceau, intitulé La Souterraine, vient de paraître aux éditions Seghers. À travers ces treize nouvelles et sept poèmes, l’actrice, scénariste et réalisatrice française offre un aperçu de l’intimité de femmes de tous âges et de différents horizons. Son écriture est décrite comme dynamique, exigeante, incisive et intelligente, offrant une dimension souterraine à la vie ordinaire et mettant en lumière l’authenticité de ces femmes.

Mise en avant de la jeunesse

C’est avec les éditions Seghers que Sophie Marceau a choisi de publier son œuvre, une maison d’édition fondée par l’écrivain et résistant Pierre Seghers en 1944 et connue pour son soutien aux poètes et aux cinéastes. Cette maison d’édition met également en avant la jeunesse et collabore notamment avec Universal Music éditions pour une collection de livres destinés aux 8-12 ans. Ces ouvrages présentent les grandes figures de la musique classique, à l’image de Beethoven et Ravel, et proposent des biographies illustrées et des contes musicaux.

Parmi les nouveautés de cette collection figure Le Château de Monsieur Gymnopède: Sol & Rémi avec Satie, un conte musical autour du compositeur français Erik Satie. Il est écrit par Karol Beffa, Guillaume Métayer et Odilon Thorel, dont les illustrations fines et délicates accompagnent le récit. Le prochain titre de cette série, consacré à Mozart, est attendu à l’automne.

D’autres suggestions de lecture

Pour les enfants et les adolescents en quête d’idées de lecture, le site de Kibookin du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ) propose une sélection d’ouvrages variés et adaptés à tous les goûts. Les jeunes lecteurs y trouveront forcément la perle rare à lire ou à offrir.

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !