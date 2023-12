La reproduction des fauves interdite dans les cirques : les propriétaires refusent de stériliser leurs animaux

Avant le 1er décembre 2028, il sera strictement interdit d’utiliser des lions, des tigres et tout autre animal sauvage dans les spectacles des cirques itinérants. Dès ce vendredi, les artistes de cirque ne pourront plus acquérir de nouveaux animaux sauvages ni les faire se reproduire.

Interdiction de la reproduction et de l’acquisition d’animaux dans les cirques

Le directeur du Cirque de Rome, Solovich Dumas, annonce que les naissances de lionceaux n’auront plus lieu à partir du 1er décembre. En effet, la reproduction et l’acquisition d’animaux sauvages dans les cirques sont désormais interdites, dans le cadre de l’interdiction de la détention et des spectacles d’animaux sauvages dans les cirques itinérants, prévue par une loi du 30 novembre 2021. Cette interdiction devra être appliquée d’ici au 1er décembre 2028.

Protestations des professionnels et opposition à la règlementation

Les professionnels concernés et opposés à cette règlementation s’alarment de la disparition imminente de toute une économie et d’un savoir-faire. Solovich Dumas du Cirque de Rome déclare notamment qu’ils ne veulent pas stériliser leurs animaux et se disent prêts à être sanctionnés. Il souligne également que le parc zoologique, le refuge et le sanctuaire auront le droit de faire se reproduire les animaux à gogo, créant ainsi une inégalité.

Actions des associations de défense des animaux et des autorités

De son côté, Muriel Arnal, présidente de One Voice, estime que l’action du gouvernement est trop lente et trop faible par rapport à la protection des animaux. Elle souligne l’importance de prendre en charge les animaux qui ne pourront plus se reproduire et critique le manque de moyens et de mesures d’accompagnement par le ministère de l’Écologie. Le secrétariat d’État à la Biodiversité confirme qu’un décret d’application sur les sanctions sera signé d’ici la fin de l’année et que des contrôles seront effectués dans les cirques.

