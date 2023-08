La rentrée universitaire en Bretagne : un coût de 3 000 euros pour les étudiants

À la rentrée prochaine, un étudiant résidant à Rennes devra débourser pas moins de 2 942 euros, une somme qui grimpe à 2 750 euros en moyenne dans les autres villes universitaires de l’ouest de la région. Des frais de rentrée et de vie courante en hausse de 4%, ce qui ne fait qu’accentuer la précarité qui pèse déjà sur les étudiants. Cette inflation généralisée risque en effet d’engendrer des difficultés financières toujours plus importantes pour les jeunes qui n’auront d’autre choix que de faire des économies drastiques pour boucler leur budget. Aussi, il est impératif de mettre en place des solutions efficaces et durables en faveur de la jeunesse étudiante, afin de garantir un accès à l’éducation pour tous et de limiter les conséquences de la crise économique actuelle.

Les frais de rentrée pour les étudiants bretons s’envolent

Les frais de rentrée pour les étudiants bretons sont en hausse de 3,7% à Rennes, à plus de 6% à Vannes, selon une étude de la La Fage, fédération des associations étudiantes. Cette inflation est provoquée en partie par la hausse du coût des logements, le premier poste de dépense pour les étudiants, ainsi que par la hausse générale des frais de la vie courante tels que les frais de téléphonie, internet et l’alimentation. Globalement, pour l’ensemble des villes universitaires de la région, le coût de la rentrée augmente de 4,57 % par rapport à l’année dernière.

Les frais spécifiques de rentrée en hausse

Les frais spécifiques de rentrée, comprenant les frais d’inscription, les frais pour le matériel pédagogique, les assurances, garanties, mutuelles, les frais d’agence et les contributions à la vie étudiante et campus (CVEC), coûtent 1 791,04 € pour un étudiant rennais, en hausse de 2,43 % par rapport à la rentrée précédente. Dans les autres villes, ces frais augmentent de 3,02 %, principalement en raison de l’augmentation des complémentaires santé et des assurances logement.

Les frais de la vie courante : une augmentation préoccupante

Les frais de la vie courante pour les étudiants bretons, incluant le loyer, le transport, l’alimentation, la téléphonie, les loisirs et les équipements divers, coûtent 1 151,49 € à Rennes, une augmentation préoccupante de 5,72% par rapport à 2022. Dans les autres villes, le coût s’élève à 1 070,62 €, soit une augmentation de 7,08% depuis la rentrée 2022. Les augmentations les plus importantes sont relevées pour la téléphonie, l’alimentation, les transports et les complémentaires santé. Cette situation préoccupante risque de renforcer la précarité étudiante.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA