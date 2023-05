« La Peste sur vos deux familles » de Robert Littell: Roman glaçant sur mafia russe en poche

« La Peste sur vos deux familles » de Robert Littell (édité chez J’ai Lu) est un récit palpitant se déroulant au sein de la mafia russe. Ce roman a su captiver les lecteurs grâce à sa dimension effroyablement réaliste. Un thriller époustouflant.

« La Peste sur vos deux familles » de Robert Littell

Dans ce roman, Robert Littell, un expert en récits d’espionnage, nous plonge dans l’univers des mafias russes des années 90, à l’époque de l’effondrement de l’URSS et de la présidence de Boris Eltsine. On observe une bataille pour le pouvoir entre différentes mafias, où les clans cherchent à dominer Moscou sans aucune limite. Cette guerre implique spécifiquement deux groupes, les Ossètes et les Juifs.

Aucune force de police ou de sécurité ne peut intervenir face à cette situation : la corruption est partout ! Seuls quelques rares individus échappent à cette réalité. Ceux qui ne sont pas corrompus se réjouissent des violentes confrontations entre mafieux, convaincus que leur élimination mutuelle est un bienfait.

Au cœur de ces rivalités ancestrales, de la corruption généralisée et de la désintégration de l’État, une histoire d’amour vient compliquer davantage les choses et tout finit comme une tragédie digne de Shakespeare. Ce récit évoque une version de Roméo et Juliette au sein du monde mafieux moscovite des années 90.

« Les fantômes de Kiev » de Cédric Bannel chez XO éditions

Au cours des dernières années, Cédric Bannel s’est fait un nom grâce à ses romans d’espionnage et ses polars bien documentés, y compris une trilogie qui se passe en Afghanistan, avant la prise de Kaboul par les talibans en août 2021. Enarque aux multiples compétences, Cédric Bannel semble être un homme bien renseigné. Cette fois, c’est la guerre en Ukraine qui sert de toile de fond à son roman d’espionnage, plus proche des blockbusters américains que des romans de John Le Carré.

Les Fantômes de Kiev relatent comment Poutine cherche à punir la France pour son soutien à l’Ukraine. Les services de renseignement français ont plus ou moins mis au jour ce plan. Toutefois, les espions français n’ont en leur possession que deux indices : un nom, Ouragan de feu, et une photographie de missile. La DGSE dépêche alors son meilleur espion, Edgar Van Scana, en Transylvanie puis dans le Donbass. Cédric Bannel crée un super agent à la façon d’un James Bond attachant, humain et vulnérable, sauf lorsqu’il est en mission. Et cette mission s’annonce particulièrement difficile. Un bon roman d’espionnage à la française, riche en rebondissements et en action.