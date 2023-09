La mystérieuse coupe de sainte Agnès : un essai anglais surprenant à Provins

La cérémonie de remise du 17ème Prix Provins Moyen Âge a été marquée par l’élimination en premier tour de certains des grands noms de la littérature médiévale contemporaine. Cependant, c’est Neil Stratford, un historien anglais, qui a finalement remporté le prix pour son livre original « La Coupe de sainte Agnès ». L’ouvrage en question narre l’histoire de la mystérieuse relique chrétienne à travers les âges. Le jury a particulièrement apprécié les recherches rigoureuses conduites par le lauréat et la qualité de son écriture. La remise du prix a eu lieu le 9 septembre à Provins devant un parterre de professionnels et d’amateurs passionnés de culture médiévale. Neil Stratford s’est montré très honoré par cette reconnaissance et a tenu à remercier chaleureusement les organisateurs ainsi que tous ceux qui ont contribué à la publication de son livre salué par la critique.

Remise du Prix Provins Moyen Âge 2023

Le Prix Provins Moyen Âge 2023 a été décerné le samedi 9 septembre 2023 à la Ville de Provins (Seine-et-Marne). Il s’agit d’un prix littéraire qui récompense chaque année un essai historique traitant du Moyen Âge, de la période allant du Ve au XVIe siècle. Cette année, trois œuvres étaient en compétition : La Horde, Un monde sans ressources et La Coupe de sainte Agnès.

La Coupe de sainte Agnès remporte le prix

La Coupe de sainte Agnès, livre édité par l’Académie des Inscriptions et Belles lettres de Neil Stratford, a remporté le Prix Provins Moyen Âge 2023. Il raconte l’histoire de la coupe émaillée sur or, conservée depuis 1892 par le British Museum de Londres. Elle a été documentée depuis 1391, date à laquelle elle fut offerte par le grand mécène Jean de Berry, à son neveu, le roi Charles VI. Elle est ornée d’un décor raffiné représentant des scènes de la vie et du martyre de la sainte.

Le parcours de la coupe

La coupe de sainte Agnès a connu une destinée unique étant passé par la cour de France, le trésor des rois d’Angleterre, puis en Espagne avant de finir par être acquise par le baron Pichon et terminer son long périple à Londres. Neil Stratford, l’auteur du livre primé, est un médiéviste de l’histoire de l’art médiéval, spécialisé dans la sculpture romane et les arts précieux du Moyen Âge. Il est conservateur émérite du Département médiéval du British Museum à Londres et associé étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres depuis 2012.

