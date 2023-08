La mort de Gilles Perrault secoue le monde de la Littérature !

L’écrivain Gilles Perrault s’est éteint le jeudi 3 août, à l’âge avancé de 92 ans. Ce grand écrivain et journaliste avait, au fil de sa vie, ardemment milité pour l’abolition de la peine de mort. Une cause qui lui tenait profondément à cœur et qu’il défendait bec et ongles.

Le parcours de cet écrivain est des plus remarquables, à commencer par son engagement pour les droits de l’homme et sa volonté de défendre les plus vulnérables de notre société. Il était de ces hommes qui n’hésitaient pas à se lever et à donner de la voix pour dénoncer les injustices, où qu’elles se trouvent. À travers ses nombreux livres, essais et souvenirs, il a su toucher le cœur de ses lecteurs et leur transmettre ces valeurs qui lui étaient si chères.

Aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle, Gilles Perrault était un homme d’une grande rigueur, d’une honnêteté exemplaire et d’un courage inébranlable. Nous tenons aujourd’hui à lui rendre hommage et à saluer l’ensemble de son œuvre, qui restera certainement un modèle pour les générations futures. Merci, Gilles Perrault, pour tout ce que vous avez accompli.

La source d’inspiration de Gilles Perrault

L’écrivain Gilles Perrault trouvait sa première source d’inspiration dans les plages du débarquement en Normandie, qu’il avait fait de son refuge. Il a notamment écrit « L’orchestre rouge », mais il est surtout célèbre pour son livre « Le Pull-over rouge« , qui a suscité le débat sur la peine de mort en France. « La chance n’est pas faible, pour qu’on ait exécuté un innocent. On ne peut plus tuer quelqu’un dans ces conditions-là ».

À l’origine d’une crise diplomatique avec le Maroc

Douze ans après la publication de « Le Pull-over rouge« , Gilles Perrault est à l’origine d’une crise diplomatique majeure entre la France et le Maroc en publiant « Notre ami le roi« , un livre accusant sévèrement le roi Hassan II.Edwy Plenel fut son complice littéraire dans cette affaire. « Il prenait tous les éléments. Et avec un livre, il portait une cause ».

Le talent d’un écrivain engagé

« Tous ses bouquins, c’étaient des bombes », précise un ancien journaliste de Ouest France. Son livre « Le Pull-over rouge » a été un point de référence pour le débat sur la peine de mort en France. Le directeur de Médiapart explique: « Il prenait tous les éléments. Et avec un livre, il portait une cause ».

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA