La Métropole de Montpellier fait payer plus cher aux non-résidents pour piscines et médiathèques : jusqu’à 150 %!

Lors du Conseil de Métropole de Montpellier qui s’est tenu le 11 juillet 2023, les représentants de la Métropole ont pris une décision importante concernant les grilles tarifaires en vigueur pour l’accès aux piscines et l’abonnement aux médiathèques. Ainsi, ils ont décidé de revoir ces tarifs afin d’adapter au mieux leur politique en termes de prix à la situation économique de la région. Dans cette optique, il a été convenu de faire supporter une parte plus importante de ces coûts par les usagers extérieurs à la Métropole, lesquels se verront appliquer des tarifs plus élevés. En effet, cette mesure contribuera à alléger le fardeau fiscal pesant sur les habitants locaux, principaux bénéficiaires de ces équipements publics.

Montpellier ajuste ses tarifs pour l’usage des médiathèques et des piscines

La Métropole de Montpellier a décidé lors du Conseil de Métropole du 11 juillet 2023 de revoir ses grilles tarifaires pour l’accès aux médiathèques et aux piscines. Cette initiative consiste à faire payer davantage les usagers qui ne résident pas dans la Métropole. Les non-résidents vont donc subir une hausse des tarifs pour l’usage de ces équipements publics, une décision qui a été critiquée par le groupe d’opposition NUPES.

Une hausse des tarifs qui provoque le mécontentement de l’opposition

Le groupe d’opposition NUPES a voté contre l’augmentation des tarifs pour les nageurs et les lecteurs. Selon Nathalie Oziol, député de NUPES, « c’est de l’hypocrisie et de l’injustice à plusieurs égards. D’un côté, on déploie la gratuité des transports et de l’autre côté, on augmente les tarifs de la médiathèque, des bibliothèques et des piscines. Rien ne justifie un tri dans les services publics. »

Pour se rendre à la piscine Olympique de Montpellier, les nageurs des communes hors métropole devront débourser 7 euros contre 5,30 auparavant, soit une augmentation de 32 %. Avec une hausse de 150 %, les lecteurs non-résidents devront payer 25 euros pour une carte lecteur plein tarif, alors qu’elle était tarifée à seulement 10 euros auparavant.

La Métropole se justifie en évoquant l’augmentation des coûts de gestion

La Métropole de Montpellier justifie cette augmentation des tarifs en expliquant qu’elle est due à l’explosion des coûts de gestion des piscines liée à la hausse des prix de l’énergie. Cette année, la Métropole a choisi de laisser ses piscines ouvertes durant l’hiver, engendrant des coûts importants.

« Cette augmentation va concerner plus de personnes, car pour profiter des tarifs métropolitains, il faut être titulaire de la carte agglo, dont beaucoup de gens ignorent l’existence », a souligné le groupe d’opposition NUPES. Cependant, la Métropole rappelle qu’une tarification plus juste doit être appliquée, car les tarifs des services des équipements publics étaient très bas et qu’elle doit ajouter certains tarifs pour les non-résidents de la Métropole de Montpellier.

La Métropole dispose de quatorze médiathèques et quatorze piscines sur son territoire. Cette initiative d’augmentation des tarifs pour les non-résidents est un sujet récurrent que l’on retrouve également dans d’autres villes en France.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr