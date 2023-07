La marathonienne Anaïs Quemener propulse la Seine-et-Marne sur le podium !

Venue de Tremblay, en Seine-Saint-Denis, cette athlète talentueuse a choisi de s’installer à Mitry-Mory il y a de cela dix années. Grâce à ses performances hors du commun, elle a réussi à décrocher le titre de meilleure française lors du marathon de Paris, le mois d’avril dernier. Aujourd’hui, nous avons l’honneur de la rencontrer pour en savoir davantage sur cette exploit exceptionnel.

La marathonienne Anaïs Quemener : une passion dévorante

Le parc forestier de la Poudrerie, situé entre Sevran, Villepinte, Livry-Gargan et Vaujours (Seine-Saint-Denis), est un lieu familier pour la sportive Anaïs Quemener. Depuis sa plus tendre enfance, elle y court régulièrement avec son père, Jean-Yves Quemener, son entraîneur personnel. À 32 ans, elle a réussi à atteindre son objectif en remportant le titre de la meilleure française du marathon de Paris en avril dernier. Elle a parcouru la distance en 2 heures 32 minutes et 12 secondes, établissant ainsi un nouveau record personnel. Mais la route qui l’a menée à cette victoire n’a pas été facile.

« La course a toujours été dans ma vie »

La jeune femme a commencé à courir à l’âge de 7 ans et a rejoint son premier club d’athlétisme à Villepinte à l’âge de 9 ans. C’est à l’adolescence, lorsqu’elle a rejoint le Tremblay athlétique club, qu’elle a compris qu’elle avait un certain potentiel. Avec l’aide de son père, qui est également son entraîneur personnel, elle a commencé à s’entraîner plus dur et plus sérieusement. Elle s’entraîne maintenant six jours par semaine, allant parfois jusqu’à huit séances d’entraînement par semaine. Malgré ce rythme de vie épuisant, Anaïs Quemener n’a jamais pensé que la course était une contrainte. Elle explique : « Quand on aime le sport, c’est assez naturel d’adapter son rythme de vie. »

La course, un sport d’équipe

En 2013, Anaïs Quemener et son père ont décidé de créer leur propre club d’athlétisme à Mitry-Mory, un club appelé « La Meute Running ». Actuellement, 90 personnes sont membres de ce club, dont plus de la moitié sont des personnes qui n’ont jamais couru auparavant. Le club propose un entraînement sur la piste de course de Mitry-Mory les mardis et jeudis, ainsi que le dimanche matin au parc forestier de la Poudrerie. Anaïs Quemener est très fière de son club et de sa communauté, elle déclare : « Ce qui est génial, c’est qu’il y a vraiment des gens de tout niveau. »

Une philosophie simple : écoutez votre corps

Maintenant, la coureuse a les yeux rivés sur le marathon de Berlin, qui aura lieu en septembre prochain. Elle veut passer sous la barre des 2 heures 30 minutes, ce qui nécessite un entraînement intense et une grande discipline. Cependant, elle sait que, pour toutes les personnes courant un marathon, professionnelles ou amateurs, il est crucial d’écouter son corps et de ne pas se frustrer. Pour Anaïs Quemener, le plus important est de se faire plaisir. Cette philosophie de vie, elle la doit peut-être à ses deux grands-pères qui lui ont légué en héritage leur amour pour la course.

