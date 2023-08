La ligne Lyon-Barcelone sera ouverte 7 jours/semaine à partir de 2023

La société Renfe, d’origine espagnole, a récemment informé que sa ligne ferroviaire à haute vitesse reliant Lyon à Barcelone sera disponible tous les jours, à compter du 1er septembre 2023. Qu’il s’agisse d’un moyen de transport plus rapide et plus confortable pour les passagers à la recherche d’expériences de voyage inoubliables ou de moyens plus efficaces pour gérer leurs déplacements professionnels, cette décision représente un développement majeur en matière de connectivité entre les deux destinations populaires. De plus, son implication implique des implications financières et économiques importantes pour les communautés locales et les organisations en raison de son impact sur le tourisme, l’hôtellerie, les restaurants et autres entreprises connexes dans la région. Il est clairement évident que cette initiative renforce l’importance stratégique des investissements dans les infrastructures de transport modernes et durables, en vue de créer des avantages durables pour les voyageurs, les entreprises et les communautés.

Renfe va renforcer sa présence en France

Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, continue son développement sur le marché français avec la ligne Lyon-Barcelone. Après avoir lancé une ligne reliant les villes françaises de Lyon et Marseille à Madrid et Barcelone en juillet 2023, Renfe a annoncé que la ligne Lyon-Barcelone serait opérationnelle sur une base quotidienne à partir de septembre 2023. Selon Renfe, l’occupation moyenne des trains de cette ligne dépasse les 80% et atteint 100% aux périodes de pointe.

La ligne Lyon-Barcelone sera opérationnelle tous les jours à partir de septembre 2023

Les trains reliant Barcelone et Lyon s’arrêtent dans de nombreuses villes françaises et espagnoles, avec des départs et des retours prévus tous les jours. Les clients pourront profiter de tarifs intéressants à partir de 9 euros pour les trajets entre les gares françaises et de 29 euros pour les gares espagnoles, grâce aux offres de lancement de Renfe. Le temps de trajet total pour toute la ligne sera de cinq heures.

Arriva, le quatrième opérateur, envisage d’ouvrir une ligne internationale

Avec l’arrivée de Renfe en France, la concurrence sur le marché français des transports ferroviaires se renforce. Outre la SNCF et Trenitalia, la filiale d’Arriva de la Deutsche Bahn allemande, a annoncé en août 2023 son souhait d’ouvrir une ligne internationale reliant Groningen à Paris, en passant par Bruxelles et Amsterdam, à partir de l’été 2026.

