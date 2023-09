La finale de The Voice 2023 : les talents se préparent pour le grand show

Les finalistes et leurs coaches, prêts à tout donner

Mardi 29 août 2023 à partir de 21 :10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre en direct sur TF1 la grande finale de la 9ème saison de The Voice Kids.

Parmi les talents qui ont réussi à se hisser jusqu’à cette étape ultime, on retrouve notamment Durel, finaliste de Slimane. Ce jeune homme timide s’est transformé au fil des prestations pour séduire le public et les coachs. A chacun de ses passages, Durel a fait l’unanimité comme lors de son audition à l’aveugle sur le titre Stand Up de Cynthia Erivo, lors des battles et enfin lors de sa dernière prestation où il a conquis le cœur du public.

Des réactions contrastées sur les réseaux sociaux

Dans cette 9ème saison, certains choix des coachs ont suscité des débats houleux sur les réseaux sociaux. En particulier, la sélection d’Ilyana par Kendji Girac pour la finale a provoqué des réactions négatives chez certains téléspectateurs. Cette polémique montre une fois de plus que The Voice est un programme qui ne laisse pas indifférent et qui suscite des passions.

Un casting toujours aussi prestigieux

Le succès de The Voice repose également sur la qualité de son jury. Cette année encore, les téléspectateurs ont pu retrouver Patrick Fiori, Kendji Girac et Slimane. Dans cette édition, les coachs ont dû faire face à des choix difficiles pour sélectionner leurs finalistes. Ainsi, Patrick Fiori a choisi Luce, Lucas, Matisse et Nathan pour défendre ses couleurs lors de la finale tandis que Kendji Girac a opté pour Taiyo.

Des talents venus de toute la France

A l’image du Grand prix de la chanson Alès Cévennes Camargue, The Voice est une véritable vitrine pour des talents venus de différentes régions françaises. Cette diversité contribue au succès du programme et permet de mettre en lumière des artistes aux univers bien distincts.

Un contexte international tendu pour les télé-crochets

Alors que les télécrochets rencontrent un vif succès en France, le contexte international est moins favorable pour ce type de programmes. En Chine, l’émission « Chanter la Chine », inspirée de The Voice, a été suspendue suite à des allégations de mauvais traitement envers la chanteuse sino-américaine Coco Lee qui s’est suicidée au début de l’été. Cette affaire a provoqué une vive émotion et une intense campagne de boycott sur les réseaux sociaux.

L’importance de la bienveillance dans ces émissions

Suite à ces événements, il apparaît crucial de rappeler l’importance de la bienveillance et du respect entre les participants et les professionnels impliqués dans ces émissions. The Voice Kids met justement l’accent sur l’accompagnement et le soutien des jeunes talents, qui sont encadrés par des coachs attentifs à leur bien-être.

Le rendez-vous incontournable de la rentrée : la finale de The Voice Kids 2023

Date : Mardi 29 août 2023

Heure : 21 :10

Chaîne : TF1

A quelques jours de cette grande finale, les finalistes se préparent activement pour offrir un spectacle mémorable aux téléspectateurs. Fidèles au poste, les fans de l’émission attendent avec impatience ce grand rendez-vous qui promet d’être riche en émotions et en surprises. Une chose est sûre : la compétition s’annonce plus serrée que jamais !