La fin du gazole détaxé inquiète agriculteurs et entrepreneurs : pas de plan B en vue

Le jeudi 7 septembre, le député chargé de la gestion de l’économie et des finances a déclaré que les agriculteurs et les entreprises de travaux publics ne bénéficieraient plus de toutes les exemptions fiscales sur le gazole. Cette décision est prise dans le contexte d’un plan à long terme visant à réduire le déficit et la dette publics, cette taxation progressive à partir de 2024 ayant pour objectif de rééquilibrer les comptes de l’État. Toutefois, cette mesure est loin de plaire à tous, car elle suscite déjà la résistance dans l’Allier avec un flot de contestations.

Suppression progressive de la détaxe sur le gazole non-routier

Rejet de la mesure par les agriculteurs et les entreprises de travaux publics

Les agriculteurs de l’Allier, notamment le GAEC de Christophe Jardoux, rassemblant trois exploitants en polyculture-élevage, ont exprimé leur refus de cette mesure. La suppression progressive de la détaxe sur le gazole non-routier entraînera une augmentation considérable de leur budget, pouvant aller jusqu’à 20 000 euros de plus par an. Les entreprises de travaux publics de l’Allier, comme celle de Didier Remmeau, chef d’entreprise, membre de la confédération nationale des entrepreneurs de travaux publics, partagent les mêmes inquiétudes. Il n’existe pas d’engins performants fonctionnant avec autre chose que du gazole, et les annonces des constructeurs sur du matériel adéquat sont pour 2030, avec des prix multipliés par trois ou quatre.

Une augmentation de 50 centimes par litre pour les entreprises de travaux publics

Les entreprises de travaux publics de l’Allier sont également concernées par l’augmentation de la détaxe sur le gazole non-routier. Pour l’instant, il n’existe pas de matériel permettant de compenser cette augmentation, et les constructeurs annoncent des prix multipliés par trois ou quatre pour du matériel adéquat. Les entreprises, notamment les petites, ne pourront pas suivre cette augmentation. Notons que la mesure ne concerne pas les transporteurs routiers qui utilisent du gazole non-routier.

