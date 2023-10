La fascinante histoire du chat Angora turc

Durant des années, cette créature féline d’une élégance sans pareille, avec sa fourrure aussi légère que les nuages, a injustement pâti d’une sinistre renommée. Toutefois, de nos jours, ce félin s’est métamorphosé en un animal sociable et aimant, même s’il requiert une solide éducation pour apprivoiser son caractère bien trempé.

D’origine turque, l’angora turc est une race ancienne qui remonte à plus de 2000 ans. Au XVIIe siècle, il est arrivé en Europe en tant que premier chat à poil long. Autrefois apprécié à la cour des rois de France, l’angora turc a failli disparaître à cause de l’élevage du persan qui l’a remplacé à l’époque moderne. Cependant, il est aujourd’hui l’une des races préférées des Français.

Comment reconnaître un angora turc ?

L’angora turc se distingue par sa musculature, son agilité et sa souplesse. Il possède une silhouette svelte et élancée. Son poil, qui va de mi-long à long, est vaporeux, soyeux et extrêmement doux. Il est plus épais au niveau du ventre et de la poitrine. Bien qu’il ait peu de sous-poil, il existe de nombreuses couleurs de robes, bien que le pelage blanc pur soit le plus recherché. Sa queue est longue, plumeuse et effilée.

Sa tête est relativement petite et forme un triangle aux angles adoucis. Ses grands yeux en amande, légèrement obliques, sont très expressifs. À l’origine, tous les angoras turcs ramenés de Turquie avaient les yeux bleus ou dissemblables (un œil bleu et un œil orange ou vert), mais aujourd’hui toutes les couleurs sont acceptées.

Informations utiles

Autrefois considéré comme un chat difficile, l’angora turc est maintenant beaucoup plus affectueux et joueur. Cependant, il conserve un caractère fort, aime la liberté et l’indépendance, et a besoin d’une éducation ferme. Il est très sociable envers les enfants et les autres animaux, bien qu’il puisse être quelque peu réservé envers les inconnus.

L’angora turc a besoin d’espace et s’épanouit à la campagne ou dans une maison avec jardin. Il adore grimper et est attiré par l’eau, n’hésitant pas à se baigner dans les éviers et les baignoires. Son sous-poil léger facilite son brossage hebdomadaire. Cependant, il est important de veiller à ce que sa longue fourrure ne retienne pas les parasites s’il passe beaucoup de temps à l’extérieur.

