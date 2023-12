La fascinante dernière histoire juive par Michel Wieviorka

Michel Wieviorka, dans son ouvrage « La Dernière Histoire juive » publié par Denoël, propose une sélection d’histoires juives méconnues ou inédites qui permettent de saisir la richesse de l’humour juif et d’explorer les multiples facettes de la culture juive. À travers ces récits, l’auteur nous invite à plonger au cœur de l’âge d’or de l’humour juif, mais aussi à comprendre les nuances et les évolutions de cette tradition au sein de la communauté juive. Outre l’aspect comique, Michel Wieviorka nous dévoile ainsi les différentes réalités et problématiques propres au monde juif, offrant ainsi une perspective riche et nuancée de cette culture.

Humour juif et sa place dans l’histoire

Le sociologue Michel Wieviorka met en lumière des histoires juives marquantes ancrées dans le monde de l’Europe de l’Est, aujourd’hui disparu, détruit par les nazis. Il constate que cet humour est sorti de la seule communauté juive en France et aux États-Unis au début des années 60. Wieviorka présente quelques histoires teintées d’autodérision, soulignant toutefois que le rire renferme toujours une part de méchanceté et reposer sur des stéréotypes. Il questionne ainsi l’impact de l’histoire de l’humour juif sur la perception du monde juif, et met en garde contre son dépérissement inquiétant dans le contexte actuel.

Les animaux lanceurs d’alerte: une vision fictionnelle de comportements animaliers

Éric Arlix, artiste aux talents multiples, présente Les animaux lanceurs d’alerte, un documentaire fiction basé sur des comportements animaliers. Alliant documentation et interprétation libre, Arlix évoque des animaux dont les comportements erratiques sont perçus comme des signaux d’alerte sur l’état de la planète et la précarité animale. Il relate des histoires telles que le voyage insolite d’un Béluga remontant le Rhin jusqu’à Bonn, ou le long périple d’un groupe d’éléphants en Chine. Arlix soulève des questions sur la motivation de ces comportements et considère ces animaux comme des lanceurs d’alerte.

