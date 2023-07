La dissolution des Soulèvements de la Terre suscite un soutien passionné. Manifestations Soutien Environnement.

La soirée de mercredi a été marquée par un mouvement de solidarité en faveur des Soulèvements de la Terre. À Poitiers, un groupe de 150 personnes s’est réuni dans les rues de la ville avant de se diriger vers l’emblématique ancienne prison de la Pierre Levée. Avec un sentiment de détermination palpable dans l’air, les manifestants ont voulu exprimer leur désir de faire entendre leur voix en faveur de la justice sociale et environnementale. Le rassemblement était empreint d’un fort engagement pour la cause, avec des discours passionnés et des chants de solidarité qui ont résonné dans les rues de la ville tard dans la soirée. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, cette manifestation a démontré la force des mouvements sociaux et leur capacité à mobiliser des personnes autour d’un agenda commun pour construire un avenir plus juste et durable.

Manifestations de soutien aux Soulèvements de la Terre : des voix s’élèvent contre la dissolution du collectif

La dissolution des Soulèvements de la Terre décrétée mercredi en conseil des ministres continue d’agiter la société française. Plusieurs manifestations de soutien ont eu lieu mercredi soir à travers le pays. D’abord à Niort dans les Deux-Sèvres, où une centaine de personnes dont Julien Le Guet, le porte-parole du collectif « Bassines, non merci ! », se sont rassemblées place du Donjon. Puis à Poitiers dans la Vienne, où 150 personnes ont manifesté en ville et symboliquement devant l’ancienne prison de la Pierre levée.

Des interpellations de militants et une mobilisation contre la criminalisation des mouvements écologistes

Les manifestants ont ainsi dénoncé la dissolution du collectif et les vagues d’interpellations de militants des Soulèvements de la Terre qui ont eu lieu ces dernières semaines. « On demande la libération immédiate des 18 personnes interpellées hier et l’arrêt de la criminalisation des militants écologistes », précise Paul, le porte-parole des Soulèvements de la Terre de la Vienne. Cependant, la mobilisation risque de se poursuivre dans les mois à venir, « cette dissolution ne va pas résoudre les problèmes pour l’agro-industrie et la FNSEA qui a demandé expressément à Emmanuel Macron cette dissolution, parce que les actions vont se poursuivre dans les prochains mois », ajoute-t-il.

Une tentative d’assimilation des mouvements écologistes avec les mouvements extrémistes

L’avis des manifestants se rejoint sur le scandale que représente la dissolution du collectif, car ils estiment que l’association est traitée au même titre que des mouvements islamistes ou d’extrême droite, ce qui est inacceptable. C’est pourquoi Benoît, un étudiant Poitevin, a affirmé la nécessité de rester mobilisé malgré tout : « Le fait que cette association soit traitée au même titre que des mouvements islamistes ou d’extrême droite, qui sont les vrais dangers, c’est ça le vrai danger et c’est une grave dérive autoritaire dans notre pays ».

Un nouveau rassemblement prévu à Niort

En soutien à Loïc, un militant des Soulèvements de la Terre qui doit être présenté à un juge pour mise en examen, un nouveau rassemblement est prévu ce jeudi matin devant le palais de justice de Niort. En effet, Loïc pourrait être placé sous mandat de dépôt à la prison de Vivonne.

La mobilisation contre la dissolution des Soulèvements de la Terre est donc loin de s’arrêter, car pour les manifestants, cette décision est inappropriée et révèle une autorité contre les mouvements écologistes dans le pays.

source originale : La Pause Info.fr