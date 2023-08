« La demande insolite d’un son bleu sur une batterie : immersion avec Guillaume Liberman, technicien en festival »

Cet été, franceinfo s’est donné pour mission de mettre en avant des métiers peu connus ou surprenants. Ainsi, nous vous emmenons à la découverte de l’univers d’un backliner, profession méconnue mais cruciale pour les festivals musicaux. Avec l’interview de Guillaume Liberman, nous plongeons dans le quotidien de ce testeur d’instruments aux responsabilités multiples. Entre le respect des consignes des artistes, la gestion des imprévus et les connaissances techniques pointues, ce métier exigeant se révèle passionnant et indispensable au bon déroulement des concerts.

Rock en Seine célèbre ses 20 ans avec plus de 75 concerts

Le festival Rock en Seine célèbre ses 20 ans avec plus de 75 concerts qui nécessitent le travail des « backliners », les techniciens chargés d’installer et de tester les instruments de musique. Guillaume Liberman, backliner passionné de musique depuis son enfance et propriétaire de l’agence Newloc, fournit la plupart des instruments, évalués à plusieurs centaines de milliers d’euros, pour le festival. Les backliners agissent en tant qu’intermédiaires entre l’artiste et la technique. Ils doivent interpréter les demandes parfois très artistiques ou un peu loufoques des musiciens, comme par exemple, demander un « son bleu » sur une batterie.

Une veille de chaque instant

Les techniciens de backline ont préparé en amont les « kits » de chaque concert. Les instrumentistes n’ont plus qu’à les installer sur scène. Guillaume Liberman et son équipe pré-règlent les batteries et les accordent pour que les musiciens puissent facilement les installer. Les têtes d’affiche n’arrivent qu’au moment de jouer. Pendant les concerts, les backliners veillent sur les instruments, car il peut y avoir des aléas tels que des amplis qui tombent en panne. Ils interviennent rapidement pour régler les problèmes afin que le spectacle puisse continuer.

Une bonne nouvelle pour l’industrie musicale française

Guillaume Liberman est encouragé par la richesse de la scène culturelle française et estime que la France est l’un des pays du monde où il y a le plus de festivals au km². Plus il y a de festivals, plus il travaille, ce qui est une bonne nouvelle pour l’industrie musicale française.

