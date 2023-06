« La Cour suprême néerlandaise décide : trésors archéologiques de Crimée prêtés à Amsterdam iront à Kiev »

La résolution finale des Pays-Bas met un terme à une bataille juridique qui s’est prolongée sur une période de presque 10 ans.

Le 9 juin, la Cour suprême des Pays-Bas a statué que des trésors archéologiques prêtés par la Crimée à un musée d’Amsterdam avant l’annexion de la péninsule par Moscou, devraient être rendus à l’Ukraine. Cette décision marque la fin du litige néerlandais sur ces pièces d' »or des Scythes » inestimables, après une bataille juridique qui a duré près d’une décennie. L’Ukraine et quatre musées de la péninsule occupée avaient demandé la restitution des pièces prêtées pour l’exposition « La Crimée : Or et secrets de la mer Noire ». Le musée archéologique de l’Université d’Amsterdam Allard Pierson avait déclaré qu’il ne les rendrait pas tant qu’un juge n’aurait pas décidé à quelle partie les pièces devaient être restituées. La Cour suprême néerlandaise a déclaré que « le musée Allard Pierson doit remettre les trésors d’art à l’État ukrainien et non aux musées de Crimée ».

En attendant la stabilisation de la Crimée

La décision a également confirmé les jugements des cours néerlandaises inférieures selon lesquels les trésors devraient être restitués à Kiev – et non aux musées – pour leur protection, « en attendant la stabilisation en Crimée ». La Cour suprême, basée à La Haye, a déclaré dans un communiqué : « Avec cette décision, la Cour suprême a mis fin au litige ». Les juges de la Cour suprême ont souligné que l’Ukraine avait « un intérêt légitime à protéger son patrimoine culturel ». Ils ont ajouté que la disposition « en attendant la stabilisation en Crimée » maintenait « un juste équilibre entre la violation du droit des musées de Crimée de récupérer les trésors et le droit de Kiev de protéger son patrimoine culturel ».

Les décisions de justice antérieures, rendues avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière à grande échelle, avaient été saluées par Kiev. Moscou avait réagi avec fureur, les jugeant politiquement motivées. Allard Pierson a déclaré à l’agence de presse néerlandaise ANP qu’il ne savait pas encore quand les trésors seraient restitués à l’Ukraine. « Cela sera décidé en coopération avec l’Ukraine », a précisé un responsable.