La Cour européenne rejette la plainte de la famille Chennouf pour le soldat tué par Merah. 😲

L’histoire tragique d’Abel Chennouf, l’un des militaires malheureux qui furent tués par Mohammed Merah en 2012, trouve son dénouement dans une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme. La famille de la victime, qui avait reproché à l’Etat français d’avoir manqué à sa responsabilité et de ne pas avoir agi pour prévenir la mort d’Abel Chennouf, a vu sa requête rejetée comme irrecevable. Ce verdict cruel a inéluctablement entraîné une triste conclusion à l’épopée légendaire de ce soldat tombé au champ d’honneur et de ceux qui chérissaient sa mémoire avec amour et respect.

La famille Chennouf déboutée par la CEDH : une requête jugée irrecevable

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu son verdict le jeudi 13 juillet 2023 dans l’affaire opposant la famille Chennouf à l’Etat français. La requête déposée par les parents, la veuve et le fils du caporal-chef Abel Chennouf a été jugée irrecevable par la juridiction européenne. La famille reprochait à l’Etat français de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’assassinat d’Abel Chennouf, l’un des trois militaires tués par Mohamed Merah en 2012 à Montauban.

La requête déclarée irrecevable

Le Fonds d’indemnisation de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) avait rejoint leur démarche, mais la cour européenne a déclaré leur requête irrecevable. Le Conseil d’Etat avait déjà confirmé l’analyse de la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par le ministère de l’Intérieur. La responsabilité de l’Etat n’était pas engagée, car aucune faute lourde ne pouvait être imputable à l’Etat. La CEDH a donc estimé que la réparation adéquate et suffisante avait été faite pour la famille Chennouf, qui avait déjà été indemnisée du préjudice consécutif au décès de leur proche via le FGTI.

Une réparation adéquate et suffisante

Le recours de la famille Chennouf ne pouvait donc pas être pris en compte par la CEDH, qui a jugé la requête incompatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention, ne pouvait pas être invoqué par la famille Chennouf. En conséquence, la décision de la CEDH est définitive, et la famille Chennouf ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ce droit.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr