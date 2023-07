La Cour des comptes critique les petits aéroports d’Occitanie.

Le rapport de la Cour des comptes sur le réseau aéroportuaire français met en lumière certaines anomalies qui touchent la région Occitanie, notamment la proximité des aéroports entre eux. Les financements publics sont également pointés du doigt, car ils ont contribué à la création d’aéroports sur des territoires où ils ne sont pas forcément rentables. Cette situation préoccupante concerne en particulier l’aéroport de Tarbes-Lourdes, qui a déjà été épinglé à plusieurs reprises. Les recommandations de la Cour des comptes sont donc très attendues pour résoudre ces problèmes structurels et permettre l’optimisation de ce maillage aéroportuaire français.

La situation des aéroports intermédiaires en France continue d’inquiéter. Alors que la Cour des comptes a déjà pointé certaines anomalies liées à ces plateformes, un nouveau rapport vient corroborer ces constatations. En Occitanie, qui compte huit aéroports de taille moyenne, plusieurs problématiques sont relevées. Voici les principaux éléments à retenir de ce rapport.

Deux aéroports, une seule liaison

Les aéroports de Pau et Tarbes sont distants de seulement 50km et proposent tous deux une liaison avec Paris-Orly. Pourtant, ces plateformes n’ont pas les mêmes orientations. Alors que Pau vise une clientèle nationale, avec une forte proportion de vols vers Paris pour répondre aux besoins économiques locaux, Tarbes se concentre plutôt sur l’import de passagers étrangers pour assurer la desserte du sanctuaire de Lourdes. Le rapport souligne également que les deux aéroports restent sous-utilisés au regard de leur capacité.

Aéroports sous perfusion

Avec la crise sanitaire, nombre d’aéroports intermédiaires sont en difficulté. Pour surmonter cette période, ils peuvent compter sur le soutien financier de l’État et des régions. Ainsi, la liaison Tarbes-Orly bénéficie d’un financement de l’État et des collectivités territoriales sous le régime des lignes d’aménagement du territoire. Les aéroports de Nîmes et Montpellier, également très proches géographiquement, bénéficient d’aides validées par la Commission Européenne, qui considère que ces plateformes s’adressent à des clientèles et des compagnies suffisamment différentes pour ne pas constituer une concurrence déloyale. Toutefois, la situation est précaire et la Cour des comptes appelle l’État à s’interroger sur l’avenir de ces subventions.

Un modèle économique à revoir

Le rapport souligne également que le modèle économique des aéroports intermédiaires est à revoir. Les contrats de concession prévoyant des hausses de trafic importantes sur les prochaines années paraissent désormais peu réalistes. De même, certains achats de marketing et de promotion coûteux ne sont pas efficaces. La Cour des comptes recommande donc de revoir l’ensemble de ce maillage aéroportuaire, en prenant en compte les particularités de chaque plateforme. Une adaptation à la transition énergétique est également nécessaire, ce que souligne l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). En effet, l’avion émet près de 100 fois plus de gaz à effet de serre par passager transporté que les TGV. La Cour des comptes préconise ainsi la création d’un observatoire des aéroports pour avoir une vision globale de la situation.

En conclusion, ce rapport pointe une nouvelle fois les difficultés des aéroports intermédiaires en France, notamment en région Occitanie. Si les subventions sont encore présentes pour soutenir ces plateformes, leur modèle économique doit être repensé pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et économiques.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr