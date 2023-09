« La Coupe du monde de rugby sous haute surveillance : 7 500 forces de l’ordre mobilisées pour les matchs cruciaux »

Au cours d’une allocution médiatique, Messieurs Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra ont exprimé leur certitude quant au fait qu’ils ont « compris les erreurs » commises lors de la finale de la Ligue des champions, organisée au Stade de France. Les deux personnalités politiques ont ainsi déclaré avoir analysé tous les aspects de l’événement, dans le but de tirer les leçons les plus judicieuses de ce revers. Ils ont également souligné leur volonté de prendre en compte les critiques émises par les différentes parties prenantes, afin de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Cette déclaration est donc l’expression de leur détermination à agir en toute transparence et à faire preuve de responsabilité, en ces temps incertains où l’organisation de grands événements est particulièrement difficile.

Plus de 12 000 forces de sécurité mobilisées pour la Coupe du Monde de Rugby en France

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a affirmé la mobilisation de plus de 5 100 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité des matchs « classiques » et de 7 500 forces de sécurité pour les grands matches tels que le match d’ouverture et la finale de la Coupe du Monde de Rugby en France. Cette mesure fait partie d’un plan complet mis en place en coopération avec Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, pour éviter toute menace potentielle.

Absence de menace spécifique et implications de la précédente finale de la Ligue des champions

Selon Gérald Darmanin, il n’y a pas de menace particulière pour la Coupe du Monde de Rugby, mais il a ajouté que le ministère a décidé de tirer les leçons du fiasco qui a eu lieu lors de la finale de la Ligue des champions à Paris en mai 2022. Les billets pour la Coupe du Monde de Rugby sont tous dématérialisés et la sécurité a été renforcée pour lutter contre la délinquance, le danger principal selon le ministre.

Sécurité garantie par des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée

Outre les forces de sécurité nationales, des équipes internationales du RAID et du GIGN garderont les sportifs en sécurité durant leur séjour en France. Les bus des joueurs seront escortés en permanence et environ 160 policiers et gendarmes issus d’autres pays européens participeront également à la sécurité de l’évènement. De plus, 5 000 agents de sécurité privée seront mobilisés dans les neuf villes hôtes de la Coupe du Monde de Rugby. Ce sont quelque 2,5 millions de spectateurs, dont 600 000 étrangers, qui sont attendus pour assister à la compétition qui s’étendra sur deux mois (du 8 septembre au 28 octobre).

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA